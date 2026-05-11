Eurovisión arranca con la participación de Israel

El certamen arranca este martes 12 de mayo con la primera semifinal, en la que Moldavia abrirá la gala con el tema “¡Viva Moldavia!”, interpretado por Satoshi. En esta primera ronda también competirán Suecia, Croacia y Grecia, además de Portugal, Georgia, Finlandia y Montenegro, que completan el bloque central de actuaciones.

Portugal estará representada por Bandidos do Cante con “Rosa”. La segunda semifinal tendrá lugar el jueves 14 de mayo y la abrirá Bulgaria con Dara y “Bangaranga”, seguida por Azerbaiyán y Rumanía. Luxemburgo regresará al certamen con Eva Marija, mientras que Chequia, Armenia, Suiza, Chipre, Letonia y Dinamarca completarán la fase intermedia.

El cierre de esta segunda ronda incluirá a Australia, Ucrania, Albania, Malta y Noruega. En esta semifinal también se repartirán otras 10 plazas para la final.

La gran final de Eurovisión contará con 25 actuaciones, incluyendo a los clasificados de ambas semifinales, el país anfitrión Austria y cuatro de los miembros del Big 5: Francia, Alemania, Italia y Reino Unido.