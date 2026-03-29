Las expresiones favoritas en gallego de Ana Peleteiro: colo, birollo o malo será

En un vídeo publicado en sus redes sociales, Ana Peleteiro, gallego hablante y atleta olímpica, compartió con sus seguidores cuales son las sus expresiones gallegas favoritas y que no tienen una traducción en castellano.

“Mi top 6 expresiones que me delatan como gallega”, comienza el post de Ana Peleteiro en el que introduce el video. Durante este muestra su sorpresa por que algunas no existan en castellano e incluso afirma “me explota la cabeza”.

A continuación te presentamos las expresiones que destaca la atleta gallega y “malo será” que no las conozcas.

La primera que presenta es “birollo”. Una palabra “que me encanta” y que reconoce estuvo usando con castellano hablantes sin saber que nadie le entendía. Esta en castellano esta significa vizco.

“No entiendo porque en castellano u otros idiomas no existe”, expresa durante su video Ana Peleteiro, que se encuentra en las últimas semanas de su segundo embarazo, cuando menciona la palabra "reseso".

Y enseguida hace una pregunta a sus seguidores fuera de Galicia “¿Cómo le decís al pan seco y duro?”. Esta palabra también es una de las preferidas de alguna de sus seguidoras que se lo hace saber en comentarios.

En la misma línea de incredulidad la atleta olímpica decía “me explota la cabeza que en castellano no exista”. Y es que "coger en el colo" es otra de las expresiones predilectas de Ana Peleteiro. “Dar un coliño” es coger en brazos o en el regazo. Seguro esta la practica mucho con su hija.

"Tener chollo", una expresión simple. Se usa para expresar que uno tiene mucho que hacer o mucha tarea. Hasta ella reconoce sentirse extraña diciendo mucha tarea.

Para Ana Peleteiro no hay algo más gallego que pedir los pescados en la pescadería en gallego. “Yo no pido un gallo, yo digo rapante”, dice con enfásis Ana Peleteiro´. Además, para ella un gallo es un pollo y lo deja claro.

Y cerró este primer top con esa expresión que usa para todo. Y esa es "malo será". A lo que añade se entiende ¿no?

Los comentarios se llenaron de personalidades del internet como Iván Mariñas de Masterchef que agrega "fuchica" o "rosmar". Hugo Pérez Cabaleiro afirma en los comentarios que este video era necesario o el “non che digo nada” de meriloves.

Otras palabras como "repunante" o "esnafrarse" también destacadas por los usuarios de Instagram sin olvidar "trapalladas2.

Peleteiro cierra su post con “Viva Galicia, carallo”. ¿ Y tú? ¿Cuáles son las que más usas?