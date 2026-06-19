El Rey Felipe VI se reunirá con Claudia Sheinbaum en México antes de asistir al partido de España en el Mundial

El Rey Felipe VI protagoniza el vídeo de la lista de España para el Mundial 2026.

El rey Felipe VI mantendrá el próximo jueves 25 de junio una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su visita a Ciudad de México.

El encuentro se celebrará en el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo mexicano, y se enmarca en la agenda institucional del monarca durante su estancia en el país.

La reunión tendrá lugar un día antes de que Felipe VI asista al partido que disputarán las selecciones de España y Uruguay en Guadalajara, dentro del calendario del Mundial de fútbol.

La visita del Rey a México llega en un momento de especial relevancia en las relaciones entre ambos países, marcadas por los vínculos históricos, económicos, culturales y sociales que unen a España y México.

Durante su estancia, Felipe VI abordará previsiblemente asuntos relacionados con la cooperación bilateral y la relación entre ambos países, además de participar en actos vinculados a la presencia española en México.