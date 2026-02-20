Fisioterapeutas de Nados Fisioterapia: “Guiamos a los pacientes para que alcancen sus propios objetivos”

La fisioterapia es una especialidad clave en la recuperación de muchas lesiones, además de servir como impulsora del bienestar físico en cualquier edad. Con esta intención Nados Fisioterapia ofrece un espacio acogedor, tal y como destacan Cristian Arias, Mónika Rodríguez y Luis Cao, fisioterapeutas, que apuestan por implicar a los pacientes de forma activa en su tratamiento para poder prevenir futuras recaídas y otras posibles lesiones.

Pregunta. ¿Cuáles son las áreas más frecuentes en las que trabaja Nados?

Respuesta. Entiendo que con áreas te refieres a especialidades o tipo de lesiones... En Nados Fisioterapia tratamos todo tipo de lesiones neuromusculoesqueléticas. Lo más común diría que es patología de espalda, de hombro, de caderas y de rodillas, pero realmente estamos especializados en el tratamiento de dolores y lesiones de tipo neural, musculares y/o articulares en cualquier parte del cuerpo. En relación a esto, tenemos una unidad de dolor crónico en el que valoramos y tratamos problemas más complejos y de larga duración. Además, tenemos otras unidades más específicas como la Unidad de fisioterapia en suelo pélvico, donde nuestra compañera no solo ve a mujeres el pre o post-parto, sino también a cualquier otra persona con incontinencias o dolor en el suelo pélvico por otros motivos. Recientemente, estamos especializándonos y trabajando en un campo muy interesante que es la fisioterapia vestibular, donde valoramos pacientes donde los principales síntomas son los mareos o vértigo.

P. ¿Qué avances recientes considera más relevantes?

R. Todo avanza muy rápido, hay muchos avances en la ciencia y la investigación, que nos ayudan más en nuestro día a día. Si tengo que decir algo más concreto, me quedaría con la importancia que ha cobrado el ejercicio en los últimos 10 o 15 años y toda la investigación que lo respalda para la prevención, rehabilitación y readaptación de lesiones y enfermedades.

P. ¿Cuáles son las lesiones musculoesqueléticas más comunes entre los ourensanos, sean deportistas o no?

R. Pues en relación a lo que hemos visto en estos dos años, lo más común diría que es todo lo relacionado con patologías de espalda, de hombro, de caderas y de rodillas y tobillos, pero realmente estamos especializados en el tratamiento de dolores y lesiones de tipo neural, musculares y/o articulares en cualquier parte del cuerpo.

P. ¿Qué factores predisponen a este tipo de lesiones?

R. Si pensamos en problemas más posturales, los factores predisponentes suelen ser un estilo de vida sedentario y estar en una posición estática demasiadas horas sin movernos o hacer cambios posturales; si hablamos de problemas que aparecen en la mediana edad de forma espontánea y relacionadas con problemas en el tendón, factores de tipo metabólico (hipertensión arterial, colesterol alto, diabetes, etc), fumar o llevar una vida muy sedentaria son considerados factores que aumentan el riesgo de aparición de este tipo de lesiones. Y si hablamos de lesiones deportivas, el incremento de cargas o una inadecuada gestión de las cargas o el descanso en el deportista también son factores que incrementan el riesgo de lesión y/o recidiva.

P. ¿Qué papel juega la prevención en el bienestar físico?

R. La prevención lo es todo, si se mantiene un estilo de vida saludable, realizando ejercicio de forma regular y comiendo sano, se previenen muchísimos problemas de salud. Sin embargo, aunque a día de hoy con toda la información que nos rodea toda la gente está más concienciada en materia de prevención, hasta hace años no nos educaban en el colegio o en el trabajo en materia de prevención como hacen en otros países; por lo que es frecuente encontrar a mucha gente adulta con hábitos no tan saludables. Nuestro deber como profesionales sanitarios es explicarles cómo pueden prevenir que vuelvan a aparecer los síntomas o las lesiones por las que vienen a consulta.

P. ¿Cuál es la importancia de la rehabilitación y la readaptación tras una lesión que requiere fisioterapia?

R. Nuestro objetivo final con la rehabilitación es guiar a los pacientes para alcanzar sus propios objetivos de cara a su día a día o su actividad laboral y/o deportiva (por ejemplo, volver a trabajar o a competir/entrenar sin dolor). Todo lo que hacemos en fisioterapia con nuestros pacientes, independientemente de la esfera en la que nos focalicemos o las técnicas que utilizamos, genera un input de información en sus redes neuronales y todo su sistema nervioso, modulamos la información para guiar al paciente y a los procesos automáticos de su sistema para que se regenere y recupere su funcionamiento normal.

P. ¿Qué consejos daría para mantener la salud de articulaciones y músculos?

R. Lo que le aconsejamos siempre a los clientes y pacientes es mantener un estilo de vida lo más saludable posible, basado en encontrar un equilibrio entre el descanso, la realización de ejercicio de forma regular, el contacto social y una dieta equilibrada, porque es lo que nos ayuda a regenerar nuestros tejidos y redes neuronales cuando llevamos una jornada o semana dura.

P. ¿Cómo maneja Nados la relación con los pacientes?

R. Bueno, en Nados priorizamos la atención individualizada a cada paciente y nos adaptamos a sus objetivos en relación a sus actividades cotidianas, laborales y deportivas, pero además, nos gusta que los pacientes que vienen a tratarse o que vienen a clases de Pilates Reformer terapéutico se sientan como en casa y como uno más de la familia Nados. Creo que es una sensación en ambas direcciones ¿no? La gente confía en nuestro proyecto, viene y percibimos que está muy contenta con el trato recibido y con las soluciones que les damos a sus problemas, y nosotros nos exigimos la mayor profesionalidad posible e intentamos ser muy cercanos con los clientes y hacerles sentir cómodos como muestra de agradecimiento. Cuando ese feedback es así de positivo por las dos partes hace que ir a trabajar sea mucho más gratificante.

P. ¿Qué mensaje quieren transmitir sobre la importancia de cuidar el cuerpo?

R. El sistema musculo-esquelético es el que nos permite desplazarnos, hacer actividades de la vida diaria, trabajar, hacer deporte. Nos permite ser autónomos y no depender de nadie. Si no lo cuidamos, la capacidad se va deteriorando y nos va limitando la función y la autonomía, lo cual aumenta el riesgo de lesiones y enfermedades más graves (problemas cardio-vasculares, neurológicos, etc.), conlleva a otros muchos problemas en nuestro sistema emocional, y afecta negativamente de forma indirecta a la gente cercana a nosotros.