A Fonsagrada inaugura su museo dedicado a la obra gráfica de Forges

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la presidenta de la Diputación, Carmela López, en la muestra.

El histórico edificio que funcionó durante un siglo como Ayuntamiento de A Fonsagrada se transformó en un espacio expositivo permanente dedicado a Antonio Fraguas, Forges. Este centro rinde homenaje y preserva el legado de uno de sus vecinos más ilustres, un humorista gráfico excepcional que se caracterizó por situar siempre a las personas en el centro de su obra.

La inauguración del recinto congregó a numerosos vecinos de este extenso municipio de la montaña lucense, fronterizo con Asturias, que fue la cuna del padre de uno de los humoristas gráficos más reconocidos y célebres de España. Al acto institucional asistieron diversos representantes políticos, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; el alcalde de la localidad, Carlos López, y la presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López.

También se desplazaron desde Madrid varios familiares directos del humorista. Su hijo, Toño Fraguas, expresó la profunda emoción de la familia por la recuperación de unas raíces que su padre siempre cultivó con esmero, y confió en que el lugar sirva para difundir su obra entre las nuevas generaciones.

La muestra no solo reúne sus emblemáticas viñetas, sino que exhibe objetos personales curiosos como su primer tablero de dibujo. En los discursos institucionales, el ministro Albares ensalzó la mirada profundamente humanista de Forges, destacando que su concepción del humor y el respeto mutuo constituye un antídoto frente a los discursos de odio contemporáneos.

Por su parte, el regidor local proclamó la apertura de la “Casa de Forges” como un acto de responsabilidad colectiva para custodiar y transmitir una conciencia social que ya pertenece a toda la ciudadanía.

La rehabilitación de la antigua casa consistorial, un inmueble que data del año 1846 y que llevaba más de una década en desuso, fue ejecutada por arquitectos locales. Además del área expositiva, las dependencias albergarán la oficina de turismo municipal, un servicio estratégico para dinamizar el flujo de visitantes y peregrinos del Camino Primitivo.

La Diputación provincial reivindicó esta inversión cultural como un motor clave para generar riqueza y fijar población en el territorio.