Galería | Cuarta jornada del papa León XIV en España, así lo acogieron en la catedral de Barcelona, en fotos
MENSAJE DE UNIDAD
El papa León XIV inaugura su estancia en Cataluña con una homilía en la Catedral de Barcelona, donde reivindica el diálogo, la fraternidad y la superación de la polarización ante miles de fieles congregados en el corazón histórico de la ciudad, en fotos
El papa León XIV comenzó este martes su visita de dos días a Cataluña en la Catedral de Barcelona, donde lanzó un llamamiento a la unidad y a la convivencia durante una homilía pronunciada en catalán y castellano.
Ante miles de fieles congregados en el entorno del templo gótico, el Pontífice destacó el papel de Barcelona como referente de Cataluña y afirmó que los barceloneses y catalanes tienen una “vocación y responsabilidad especial” para convertirse en “constructores de unidad”. En su discurso, también pidió superar la polarización y fomentar la concordia en una sociedad que definió como “cada vez más fragmentada e individualista”.
Tras el rezo de la Hora Sexta en el altar mayor de la Catedral, León XIV descendió a la cripta para rezar ante el sepulcro de Santa Eulàlia, copatrona de la ciudad. El Papa recorrió además el claustro y visitó la tradicional fuente de L’Ou com Balla, uno de los símbolos más emblemáticos del Corpus barcelonés.
La Catedral de Barcelona se convirtió así en el primer gran escenario de la visita papal a Cataluña, que continuará esta tarde con actos multitudinarios en la ciudad y visitas a la Abadía de Montserrat y la Sagrada Familia.
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El papa León XIV a su llegada a la homilía en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, en Barcelona.
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Europa Press
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El papa León XIV a su llegada a la homilía en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, en Barcelona.
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Europa Press
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El papa León XIV a su llegada a la homilía en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, en Barcelona.
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Europa Press
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El papa León XIV a su llegada a la homilía en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, en Barcelona.
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Europa Press
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El papa León XIV a su llegada a la homilía en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, en Barcelona.
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Europa Press
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El papa León XIV a su llegada a la homilía en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, en Barcelona.
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Europa Press
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El papa León XIV a su llegada a la homilía en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, en Barcelona.
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Europa Press
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El papa León XIV a su llegada a la homilía en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, en Barcelona.
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Europa Press
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El papa León XIV a su llegada a la homilía en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, en Barcelona.
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Europa Press
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El papa León XIV a su llegada a la homilía en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, en Barcelona.
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Europa Press
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El papa León XIV a su llegada a la homilía en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, en Barcelona.
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Europa Press
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El papa León XIV a su llegada a la homilía en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, en Barcelona.
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Europa Press
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El papa León XIV a su llegada a la homilía en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, en Barcelona.
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Europa Press
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El papa León XIV a su llegada a la homilía en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, en Barcelona.
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Europa Press
15/16
El papa León XIV a su llegada a la homilía en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, en Barcelona.
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Europa Press
16/16
El papa León XIV a su llegada a la homilía en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, en Barcelona.
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Europa Press