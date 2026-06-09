Directo | León XIV se despide de Madrid y afronta la segunda etapa de su viaje en Barcelona

León XIV se despide este martes 9 de junio de Madrid, donde ha transcurrido desde el 6 de junio la primera etapa de su viaje apostólico por España, que cede ahora el testigo a Barcelona, donde permanece hasta el miércoles 10 de junio.

La agenda del Papa comienza a las 10,20 horas con un encuentro con los voluntarios de la visita a la capital en el Pabellón 3 de Ifema, donde pronuncia su último discurso en Madrid antes de partir en avión a las 11,10 horas hacia Barcelona. Su llegada a El Prat está prevista para las 12,25 horas.

Ya en Barcelona, a las 13,00 horas tiene lugar el rezo de la hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, donde pronuncia una homilía. Posteriormente, a las 20,00 horas, se celebra la segunda Vigilia de oración de este viaje, tras la desarrollada con los jóvenes el pasado 6 de junio en la Plaza de Lima. En esta ocasión, el acto se desarrolla en el Estadio Olímpico Lluís Companys, donde el Pontífice ofrece un discurso.

La cuestión lingüística centra parte del debate previo a la visita papal a Cataluña. En las últimas semanas, distintas instituciones catalanas trasladan al Vaticano la importancia de reforzar la presencia del catalán durante los actos. Además, este lunes, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, aprovecha el saludo a León XIV durante su visita a la Cámara Baja para agarrarle la mano y pedirle que hable en catalán durante su estancia en Barcelona. “His Holiness, like Gaudí, I am catalan”, le dice.

La semana pasada, la Generalitat, a través de su portavoz Sílvia Paneque, afirma haber trasladado a la Santa Sede la importancia del catalán para Cataluña y asegura haber encontrado receptividad y sensibilidad por parte del Vaticano.

También el presidente del Parlament, Josep Rull, contacta con la cúpula de la Iglesia catalana para que el catalán sea predominante en los actos de la visita. En el ámbito político, Junts reclama al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que realice todas las gestiones necesarias ante la Conferencia Episcopal Española, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y la Santa Sede.

Por su parte, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, dirige una carta a Omella en la que defiende la importancia de que la bendición de la Torre de Jesucristo se realice en catalán. Los Comuns también se pronuncian a favor de que el Papa utilice el catalán durante su visita, mientras que Vox sostiene que no tendría que ser noticia que el Pontífice utilice el español en Cataluña.

Las reivindicaciones no se limitan al ámbito institucional y político. La Xarxa d'Entitats Cristianes reclama una presencia significativa del catalán en todos los actos. Asimismo, la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, el Consell de la República y la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat remiten una carta al Papa pidiendo que priorice el uso del catalán durante su visita.

Estas entidades subrayan la vinculación de Gaudí con la lengua y la cultura catalanas y alertan de lo que consideran intentos de “españolización”. Paralelamente, ANC, Òmnium, el Consell de la República, la Lliga Espiritual y la Associació de Municipis per la Independència (AMI) convocan una movilización para recibir al Papa con esteladas a su llegada a la Sagrada Família bajo el lema “Rebem el papa Lleó XIV amb estelades”.

También Plataforma per la Llengua dirige una carta a León XIV para pedirle un uso generoso del catalán. Igualmente, el CIEMEN pide que el catalán sea la lengua principal durante la visita. En el lado opuesto, Convivencia Cívica Catalana (CCC), junto a la asociación S'Ha Acabat, solicita al Papa que utilice también el castellano durante los actos públicos en Barcelona.