Galería | Las mejores fotos del tercer día de la visita del papa León XIV en Madrid, del Congreso al Bernabéu

El papa León XIV emocionado por la ovación recibida por el Congreso de los Diputados.
El papa León XIV emocionado por la ovación recibida por el Congreso de los Diputados. | Europa Press

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LA JORNADA

El papa León XIV continúa con su agenda en España. Tras tener un encuentro con la sociedad civil durante el domingo, comenzó el lunes con reuniones y con un discurso ante la clase política en el Congreso de los Diputados. Por la tarde visita la Catedral de la Almudena y finaliza con un multitudinario encuentro en el Santiago Bernabéu

La Región
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Publicado: 08 jun 2026 - 13:54 Actualizado: 08 jun 2026 - 14:22

La tercera jornada del papa León XIV en España comenzó con la reunión privada en la Nunciatura con Pedro Sánchez, presidente del gobierno y con algunos representantes de las víctimas de los abusos por la Iglesia. Después acudió al Congreso de los Diputados para dar un discurso ante la cámara.

Antes tuvo la oportunidad de saludar a cada diputado, algunos como los de Junts aprovecharon para pedirle que utilice el catalán a partir del martes cuando visite Barcelona. Tras su intervención los diputados presentes en el Congreso le brindaron una ovación al santo padre que superó los siete minutos e incluso lo emocionó. Tras finalizar el acto, se saltó el protocolo y se acercó a saludar a los fieles que estaban a la puertas de la cámara.

Por la tarde, visitará la Catedral de la Almundena antes de recorrer las calles de Madrid en su papamóvil para terminar en un evento multitudinario con la comunidad diocesana en el Santiago Bernabéu.

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1/17 El papa León XIV sale de la Nunciatura para dirigirse al Congreso de los Diputados. | Europa Press
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2/17 El papa León XIV bendice un bebe desde el coche camino al Congreso de los Diputados. | Europa Press
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3/17 El papa León XIV es recibido por Pedro Sánchez y Francina Armengol a su llega al Congreso de los Diputados. | Europa Press
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4/17 Pedro Rollán saluda al papa León XIV a su llega al Congreso de los Diputados. | Europa Press
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5/17 Francina Armengol y Pedro Rollán comparten los minutos previos con el papa León XIV antes de su discurso en el Congreso de los Diputados. | Europa Press
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6/17 El papa León XIV firma el libro de honor del Congreso de los Diputados. | Europa Press
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7/17 El papa León XIV saluda al Congreso de los Diputados entre aplausos. | Europa Press
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8/17 Silencio en el Congreso de los Diputados durante el discurso del papa León XIV. | Europa Press
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9/17 La prensa atenta al discurso del papa León XIV en el Congreso de los Diputados. | Europa Press
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10/17 El papa León XIV en el estrado del Congreso de los Diputados durante su discurso. | Europa Press
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11/17 El papa León XIV da un trago a un vaso de agua durante su visita y discurso en el Congreso de los Diputados. | Europa Press
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12/17 El papa León XIV se dirige con claridad a los diputados presentes en el Congreso. | Europa Press
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13/17 El papa León XIV agradece los aplausos del Congreso de los Diputados. | Europa Press
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14/17 Pedro Sánchez en primer plano durante la ovación al papa León XIV en el Congreso de los Diputados. | Europa Press
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15/17 Los diputados aplauden al papa León XIV tras su discurso. | Europa Press
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16/17 Momentos de la ovación al papa León XIV en el Congreso de los Diputados. | Europa Press
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17/17 El hemiciclo en pie aplaude al papa León XIV. | Europa Press

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