Galería | Las mejores fotos del tercer día de la visita del papa León XIV en Madrid, del Congreso al Bernabéu

La tercera jornada del papa León XIV en España comenzó con la reunión privada en la Nunciatura con Pedro Sánchez, presidente del gobierno y con algunos representantes de las víctimas de los abusos por la Iglesia. Después acudió al Congreso de los Diputados para dar un discurso ante la cámara.

Antes tuvo la oportunidad de saludar a cada diputado, algunos como los de Junts aprovecharon para pedirle que utilice el catalán a partir del martes cuando visite Barcelona. Tras su intervención los diputados presentes en el Congreso le brindaron una ovación al santo padre que superó los siete minutos e incluso lo emocionó. Tras finalizar el acto, se saltó el protocolo y se acercó a saludar a los fieles que estaban a la puertas de la cámara.

Por la tarde, visitará la Catedral de la Almundena antes de recorrer las calles de Madrid en su papamóvil para terminar en un evento multitudinario con la comunidad diocesana en el Santiago Bernabéu.