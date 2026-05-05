Galería | "La moda es arte": la Met Gala 2026, en imágenes

La alfombra roja es una ocasión especial para lucir “looks” de infarto con la ropa de las marcas de moda y Marta Ortega hace su aparición de la mano del diseñador John Galliano.

La noche del lunes se celebró la gala en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, la Met Gala 2026. La alfombra roja previa a la celebración es una ocasión especial para lucir “looks” de infarto de mano de las mejores marcas de ropa, y Galicia no ha estado ausente. Así, Zara ha hecho su aparición de la mano del diseñador John Galliano, cuyos vestidos llevaron puestos el cantante puertorriqueño Bad Bunny, la empresaria Marta Ortega y la cantante Stevie Nicks.

La alfombra roja previa a la gala es la única que rivaliza con la de los Premios Oscar. Había mucha expectación por ver el regreso de Beyoncé: ha estado en siete ocasiones pero hacía diez años que no se dejaba ver. Y lo ha hecho junto a su hija, Blue Ivy Carter.

Beyoncé ha sido una de las anfitrionas de la gala, tarea que ha compartido con Nicole Kidman, que ha ido con su hija Sunday Rose Kidman, Venus Williams y Anna Wintour.

También estuvieron presentes los presidentes de honor de esta edición, Jeff Bezos y su esposa, Lauren Sánchez. Con su generosa aportación de 10 millones de euros se pudo montar la exposición que inaugura ahora el Met, pero no se libraron de la polémica: el malestar de algunos famosos y las protestas en la calle, que tildan al fundador de Amazon de “explotador” y de estar en consonancia con Donald Trump.

Bad Bunny en Zara

El cantante Bad Bunny repitió con Zara, igual que hizo en el show de la Super Bowl. Llamó la atención el maquillaje, utilizado para envejecer su rostro. El propio cantante bromeó con haber necesitado “53 años de maquillaje” para alcanzar ese aspecto.

La influencer Kim Kardashian sí entendió el concepto y la temática de este año y recurrió al artista pop británico Allen Jones para confeccionar un “cuerpo” de fibra de vidrio, tintado en color naranja quemado.

Marta Ortega, la empresaria de Inditex e hija del multimillonario gallego Amancio Ortega, que huye de este tipo de eventos, no faltó a la gran fiesta de la moda, y lo hizo con su pareja, Carlos Torretta. Para este debut, la hija de Amancio Ortega llevó un diseño que John Galliano hizo para ella.