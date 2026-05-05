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El primer vistazo a la alfombra roja de la Met Gala 2026.
El primer vistazo a la alfombra roja de la Met Gala 2026. | Met Gala Official

Galería | "La moda es arte": la Met Gala 2026, en imágenes

PRESENCIA DE ZARA

La alfombra roja es una ocasión especial para lucir “looks” de infarto con la ropa de las marcas de moda y Marta Ortega hace su aparición de la mano del diseñador John Galliano.

La noche del lunes se celebró la gala en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, la Met Gala 2026. La alfombra roja previa a la celebración es una ocasión especial para lucir “looks” de infarto de mano de las mejores marcas de ropa, y Galicia no ha estado ausente. Así, Zara ha hecho su aparición de la mano del diseñador John Galliano, cuyos vestidos llevaron puestos el cantante puertorriqueño Bad Bunny, la empresaria Marta Ortega y la cantante Stevie Nicks.

La alfombra roja previa a la gala es la única que rivaliza con la de los Premios Oscar. Había mucha expectación por ver el regreso de Beyoncé: ha estado en siete ocasiones pero hacía diez años que no se dejaba ver. Y lo ha hecho junto a su hija, Blue Ivy Carter.

Beyoncé ha sido una de las anfitrionas de la gala, tarea que ha compartido con Nicole Kidman, que ha ido con su hija Sunday Rose Kidman, Venus Williams y Anna Wintour.

También estuvieron presentes los presidentes de honor de esta edición, Jeff Bezos y su esposa, Lauren Sánchez. Con su generosa aportación de 10 millones de euros se pudo montar la exposición que inaugura ahora el Met, pero no se libraron de la polémica: el malestar de algunos famosos y las protestas en la calle, que tildan al fundador de Amazon de “explotador” y de estar en consonancia con Donald Trump.

Bad Bunny en Zara

El cantante Bad Bunny repitió con Zara, igual que hizo en el show de la Super Bowl. Llamó la atención el maquillaje, utilizado para envejecer su rostro. El propio cantante bromeó con haber necesitado “53 años de maquillaje” para alcanzar ese aspecto.

La influencer Kim Kardashian sí entendió el concepto y la temática de este año y recurrió al artista pop británico Allen Jones para confeccionar un “cuerpo” de fibra de vidrio, tintado en color naranja quemado.

Marta Ortega, la empresaria de Inditex e hija del multimillonario gallego Amancio Ortega, que huye de este tipo de eventos, no faltó a la gran fiesta de la moda, y lo hizo con su pareja, Carlos Torretta. Para este debut, la hija de Amancio Ortega llevó un diseño que John Galliano hizo para ella.

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1/22 Marta Ortega t Carlos Torretta, invitados sopresa de la Met Gala. | Met Gala Official
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2/22 Bad Bunny asistió con un traje de Zara. | Europa Press
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3/22 La familia formada por Jay-Z, Beyonce y Blue Ivy Carter en Metropolitan Museum of Art in New York. | Europa Press
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4/22 En un vestido azul acompañado de un velo con encaje, Georgina Rodríguez. | Europa Press
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5/22 Una de las anfitriona de la noche, Anna Wintour. | Europa Press
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6/22 Gwendoline Christie con una máscara como accesorio. | Europa Press
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7/22 Madonna lució un sombrero muy destacado. | Europa Press
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8/22 La reina del pop homenajeó una obra de arte. | Europa Press
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9/22 Rami Malek en un total black. | Europa Press
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10/22 Una de las favoritas de este evento, Blake Lively. | Europa Press
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11/22 Kylie Jenner en un body Skims para imitar la Venus de Milo. | Europa Press
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12/22 Sabrina Carpenter con un vestido elaborado con cintas de la película "Sabrina". | Europa Press
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13/22 Rihanna y ASAP Rocky en la Met Gala 2026. | Europa Press
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14/22 En un vestido rosa de palabra de honor, Amanda Seyfried. | Europa Press
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15/22 Doja Cat en colores tierra. | Europa Press
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16/22 Kim Kardashian y al fondo Kris Jenner. | Europa Press
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17/22 Aanne Hathaway posando en la alfombra. | Europa Press
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18/22 En un traje imitando un lienzo en blanco con pinceladas florales, Emma Chamberlain. | Europa Press
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19/22 Con un sujetador similar al body de su hermana de la marca de Skims, Kendall Jenner. | Europa Press
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20/22 Katy Perry en un traje futurista con una máscara muy peculiar. | Europa Press
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21/22 Lisa, una de las artistas más comentadas de la noche. | Europa Press
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22/22 Teyana Taylor en un atuendo plateado destacado por el movimento de los flecos. | Europa Press

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