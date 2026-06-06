Galería | Así fue el primer día de la visita del papa León XIV en Madrid, en fotos

Galería | Así fue el primer día de la visita del papa León XIV en Madrid, en fotografías

Desde primera hora de este sábado 6 de junio, el papa León XIV comenzó su primera visita a España. Un viaje que lo va a llevar por cuatro ciudades de España pero que comienza en Madrid con el encuentro con jóvenes, personas en situación de vulnerabilidad y los jóvenes

El papa León XIV ha aterrizado este sábado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, dando inicio a su visita a España. Los Reyes Felipe VI y Letizia se han encargado de recibirle. También han acudido diferentes autoridades, entre ellas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Después, se ha desplazado al Palacio Real para la ceremonia de bienvenida, que ha generado gran expectación con centenares de personas en el exterior del recinto. También ha habido un encuentro institucional con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. A su salida ha recorrido las calles de Madrid subido en el Papamóvil.

Por la tarde, se ha reunido con los operadores y usuarios del centro social 'Cedia 24 horas' y antes de acabar el día con la Vigilia de oración con los jóvenes en la Plaza de Lima.