Galería | La segunda jornada del papa León XIV en Madrid, en fotos

Más de un millón de personas salieron a las calles de Madrid y alrededores de la Plaza de Cibeles para disfrutar y acompañar al papa León XIV en la misa que fue el acto central del segundo día de su visita a Madrid

El segundo día del papa León XIV en Madrid comenzó con la misa en la Plaza de la Cibeles donde asistieron más de un millón de personas. Las calles de la capital española se llenaron de fieles y peregrinos para escuchar y ver al papa. Ni el calor abrasador impidió que Madrid se volcara con la visita de León XIV haciéndolo sentir como un madrileño más.

Se celebró el Corpus Christi en este día que provocó que los asistentes sacaran paraguas, gorros y gafas para combatir el sol y calor.

Un día que continuará con un acto privado en la Nunciatura antes de acudir al Movistar Arena para una conferencia que tratará la relación de la cultura, el deporte y la religión.