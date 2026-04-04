Galería | Así viven la Semana Santa algunas autoridades y famosos, en fotos
PASIÓN Y DEVOCIÓN
Autoridades y personalidades se han dejado ver por toda España disfrutando de la Semana Santa. Algunos apareciendo por sorpresa en Madrid como los reyes y otros haciendo turismo o como Alfonso Rueda mostrando las tradiciones de su comunidad autónoma
La Semana Santa es una de las fechas marcadas en el calendario por el sector hostelero y turístico o bien por devoción. Tanto cofrades que se preparan todo el año para acompañar a sus imágenes en sus recorridos procesionales como de aquellas personalidades y autoridades que también disfrutan de la Semana Santa.
Desde los reyes Felipe VI y Letizia sorprendiendo a todos con su presencia en Carabanchel, Alfonso Rueda recorriendo Galicia, Antonio Banderas, pieza importante en la Semana Santa de Málaga o Lola Índigo cumpliendo promesas en Granada.
Todos se vuelcan y viven la Semana Santa.
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La reina Sofía acompañada de la infanta Cristina en la procesión del Santísimo Cristo de los Mineros de Cartagena.
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Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, en el Jueves Santo en Pontevedra.
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Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, en la Procesión dos Caladiños en Betanzos.
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Monseñor Leonardo Lemos durante el misterio de la cruz este Viernes Santo.
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Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en la Pasión de Daganzo de Arriba.
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Juanma Moreno en el Domingo de Ramos de Sevilla.
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José María Aznar disfruta del Miércoles Santo en Sevilla junto a Cayetana Álvarez de Toledo.
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Ana Botella durante el Miércoles Santo en Sevilla.
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Antonio Banderas y su hermano al frente del trono de María Santísima de Lágrimas y Favores en Málaga.
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Antonio Banderas junto a su hija Stella del Carmen y su marido Alex Gruszynski disfrutan en Málaga de la Semana Santa.
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Antonio Resines rompe la hora en Calanda.
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Carlos Herrera y Pepa Gea en el Domingo de Ramos de Sevilla.
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Lola Índigo con su mantilla antes de acompañar a La Estrella del Albaycin en Granada.
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Lola Índigo acompañada de un familiar durante la procesión de La Estrella del Albaycin en Granada este Jueves Santo.
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Eva González junto a su hijo en Triana durante el Jueves Santo en Sevilla.
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Kiko Rivera y Lola García en un balcón disfrutan de la Semana Santa de Sevilla.
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El Duque de Huéscar, Fernando Fitz-James Stuart, su mujer Sofía Palazuelo, Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan esperan la llegada de la Hermandad de Los Gitanos en Sevilla.
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Amaia Salamanca disfruta del Domingo de Ramos en Sevilla.
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Arcangel canta una saeta durante la Semana Santa en Sevilla.
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