Galería | Así viven la Semana Santa algunas autoridades y famosos, en fotos

El rey Felipe VI, la reina Leticia, la princesa Leonor y la infanta Sofía presentes en en la procesión del Silencio de Carabanchel

Autoridades y personalidades se han dejado ver por toda España disfrutando de la Semana Santa . Algunos apareciendo por sorpresa en Madrid como los reyes y otros haciendo turismo o como Alfonso Rueda mostrando las tradiciones de su comunidad autónoma

La Semana Santa es una de las fechas marcadas en el calendario por el sector hostelero y turístico o bien por devoción. Tanto cofrades que se preparan todo el año para acompañar a sus imágenes en sus recorridos procesionales como de aquellas personalidades y autoridades que también disfrutan de la Semana Santa.

Desde los reyes Felipe VI y Letizia sorprendiendo a todos con su presencia en Carabanchel, Alfonso Rueda recorriendo Galicia, Antonio Banderas, pieza importante en la Semana Santa de Málaga o Lola Índigo cumpliendo promesas en Granada.

Todos se vuelcan y viven la Semana Santa.