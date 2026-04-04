El rey Felipe VI, la reina Leticia, la princesa Leonor y la infanta Sofía presentes en en la procesión del Silencio de Carabanchel
El rey Felipe VI, la reina Leticia, la princesa Leonor y la infanta Sofía presentes en en la procesión del Silencio de Carabanchel | X, antiguo Twitter

Galería | Así viven la Semana Santa algunas autoridades y famosos, en fotos

PASIÓN Y DEVOCIÓN

Autoridades y personalidades se han dejado ver por toda España disfrutando de la Semana Santa. Algunos apareciendo por sorpresa en Madrid como los reyes y otros haciendo turismo o como Alfonso Rueda mostrando las tradiciones de su comunidad autónoma

La Región
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Publicado: 04 abr 2026 - 14:04 Actualizado: 04 abr 2026 - 17:19

La Semana Santa es una de las fechas marcadas en el calendario por el sector hostelero y turístico o bien por devoción. Tanto cofrades que se preparan todo el año para acompañar a sus imágenes en sus recorridos procesionales como de aquellas personalidades y autoridades que también disfrutan de la Semana Santa.

Desde los reyes Felipe VI y Letizia sorprendiendo a todos con su presencia en Carabanchel, Alfonso Rueda recorriendo Galicia, Antonio Banderas, pieza importante en la Semana Santa de Málaga o Lola Índigo cumpliendo promesas en Granada.

Todos se vuelcan y viven la Semana Santa.

La reina Sofía acompañada de la infanta Cristina en la procesión del Santísimo Cristo de los Mineros de Cartagena.
1/19 La reina Sofía acompañada de la infanta Cristina en la procesión del Santísimo Cristo de los Mineros de Cartagena. | Europa Press
Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, en el Jueves Santo en Pontevedra.
2/19 Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, en el Jueves Santo en Pontevedra. | X, antiguo Twitter
Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, en la Procesión dos Caladiños en Betanzos.
3/19 Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, en la Procesión dos Caladiños en Betanzos. | X, antiguo Twitter
Monseñor Leonardo Lemos durante el misterio de la cruz este Viernes Santo.
4/19 Monseñor Leonardo Lemos durante el misterio de la cruz este Viernes Santo. | Instagram
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en la Pasión de Daganzo de Arriba.
5/19 Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en la Pasión de Daganzo de Arriba. | Europa Press
Juanma Moreno en el Domingo de Ramos de Sevilla.
6/19 Juanma Moreno en el Domingo de Ramos de Sevilla. | Europa Press
José María Aznar disfruta del Miércoles Santo en Sevilla junto a Cayetana Álvarez de Toledo.
7/19 José María Aznar disfruta del Miércoles Santo en Sevilla junto a Cayetana Álvarez de Toledo. | Europa Press
Ana Botella durante el Miércoles Santo en Sevilla.
8/19 Ana Botella durante el Miércoles Santo en Sevilla. | Europa Press
Antonio Banderas y su hermano al frente del trono de María Santísima de Lágrimas y Favores en Málaga.
9/19 Antonio Banderas y su hermano al frente del trono de María Santísima de Lágrimas y Favores en Málaga. | Europa Press
Antonio Banderas junto a su hija Stella del Carmen y su marido Alex Gruszynski disfrutan en Málaga de la Semana Santa.
10/19 Antonio Banderas junto a su hija Stella del Carmen y su marido Alex Gruszynski disfrutan en Málaga de la Semana Santa. | Europa Press
Antonio Resines rompe la hora en Calanda.
11/19 Antonio Resines rompe la hora en Calanda. | Europa Press
Carlos Herrera y Pepa Gea en el Domingo de Ramos de Sevilla.
12/19 Carlos Herrera y Pepa Gea en el Domingo de Ramos de Sevilla. | Europa Press
Lola Índigo con su mantilla antes de acompañar a La Estrella del Albaycin en Granada.
13/19 Lola Índigo con su mantilla antes de acompañar a La Estrella del Albaycin en Granada. | X, antiguo Twitter
Lola Índigo acompañada de un familiar durante la procesión de La Estrella del Albaycin en Granada este Jueves Santo.
14/19 Lola Índigo acompañada de un familiar durante la procesión de La Estrella del Albaycin en Granada este Jueves Santo. | X, antiguo Twitter
Eva González junto a su hijo en Triana durante el Jueves Santo en Sevilla.
15/19 Eva González junto a su hijo en Triana durante el Jueves Santo en Sevilla. | Europa Press
Kiko Rivera y Lola García en un balcón disfrutan de la Semana Santa de Sevilla.
16/19 Kiko Rivera y Lola García en un balcón disfrutan de la Semana Santa de Sevilla. | Europa Press
El Duque de Huéscar, Fernando Fitz-James Stuart, su mujer Sofía Palazuelo, Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan esperan la llegada de la Hermandad de Los Gitanos en Sevilla.
17/19 El Duque de Huéscar, Fernando Fitz-James Stuart, su mujer Sofía Palazuelo, Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan esperan la llegada de la Hermandad de Los Gitanos en Sevilla. | Europa Press
Amaia Salamanca disfruta del Domingo de Ramos en Sevilla.
18/19 Amaia Salamanca disfruta del Domingo de Ramos en Sevilla. | Europa Press
Arcangel canta una saeta durante la Semana Santa en Sevilla.
19/19 Arcangel canta una saeta durante la Semana Santa en Sevilla. | Europa Press

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