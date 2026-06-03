Galicia registró en mayo 18 muertes asociadas al calor, un 20% del total

Galicia registró en mayo 18 muertes atribuibles al calor, el 18 % del total de España (101 fallecimientos), una cifra récord para este mes desde que existen registros y que triplica la media de la última década. Los datos proceden del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad.

Este sistema utiliza un modelo de predicción que cruza varias fuentes de información para calcular las defunciones relacionadas con el exceso o defecto de temperatura. La ministra de Sanidad, Mónica García, destacó estos datos durante la presentación del Plan Calor, activado el pasado 13 de mayo con el objetivo de “proteger vidas”.

“El problema ya no es únicamente que haga más calor. El problema es que el calor cada vez llega antes”, advirtió la ministra, quien subrayó además que los primeros episodios de calor extremo suelen tener un impacto sanitario especialmente elevado. En Galicia, las muertes vinculadas al calor se concentraron en la última semana y media de mayo, coincidiendo con un notable ascenso de las temperaturas en toda la comunidad.

La cifra contrasta con la de años anteriores: siete fallecimientos en mayo de 2025, nueve en 2024 y siete en 2023. A nivel nacional, García recordó que en 2025 se registraron 3.832 muertes asociadas al calor, el segundo peor dato de toda la serie histórica.

El Plan Nacional de actuaciones preventivas de los efectos de los excesos de temperaturas sobre la salud, que estará activo hasta el 30 de septiembre y podría extenderse hasta el 15 de octubre, establece un sistema de alertas adaptado a las características de cada territorio. Para ello, España se divide en 182 zonas de meteosalud y fija cuatro niveles de riesgo: verde, amarillo, naranja y rojo.

Riesgo a partir de 27,8 ºC

Según explicó el responsable de Salud y Cambio Climático del Ministerio, Héctor Tejero, existen zonas como A Coruña, donde la temperatura de riesgo para la salud se sitúa en 27,8 ºC, mientras que en otras como Córdoba alcanza los 41,3 ºC debido a una mayor adaptación al calor.

En Galicia se han delimitado 16 zonas de meteosalud, con umbrales que van desde los 27,8 ºC del noroeste coruñés, uno de los más bajos de España, hasta los 39,2 ºC de Valdeorras. Por provincias, los rangos oscilan entre 27,8 y 33,7 ºC en A Coruña, 28,3 y 36,8 ºC en Lugo, 31,4 y 38,6 ºC en Ourense y 31 y 38,3 ºC en Pontevedra.

El plan incluye además un sistema de avisos a través de meteosalud.es, que permite a la ciudadanía recibir información diaria sobre el nivel de riesgo en su zona mediante SMS o correo electrónico.