El Gobierno desbloqueará la reforma de delitos de opinión

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago (i), el ministro de Cultura, Ernest Urtasun (c), y el portavoz de la comisión constitucional del PSOE, Artemi Rallo, anuncian el pacto en el Congreso.

PSOE y Sumar acordaron desbloquear en el Congreso la reforma del Código Penal para eliminar varios llamados “delitos de opinión”, entre ellos las injurias a la Corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales. La iniciativa, presentada por Sumar en diciembre de 2023, llevaba más de un año paralizada en la Comisión de Justicia.

La Mesa del Congreso pondrá fin al plazo de presentación de enmiendas para reactivar su tramitación parlamentaria. Si algún grupo presenta una enmienda de totalidad, deberá acompañarla de un texto alternativo, que sería debatido en el Pleno antes de continuar con la tramitación. Posteriormente, la propuesta pasará por la ponencia encargada de estudiar las enmiendas y por la Comisión de Justicia antes de llegar al Pleno, donde necesitará mayoría absoluta para ser aprobada al tratarse de una ley orgánica. Ambos socios del Gobierno se muestran convencidos de que podrán reunir el apoyo del bloque de investidura.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, defendió la reforma al considerar que estos delitos constituyen una “auténtica anomalía” y aseguró que “no hay creación sin libertad”, denunciando que algunos artistas fueron condenados o investigados por sátiras o actuaciones artísticas. Según explicó, la medida forma parte de los compromisos recogidos en el acuerdo de coalición y en el Plan de Acción para la Democracia. Además, sostuvo que la legislatura debe servir para avanzar en derechos y libertades y para combatir cualquier forma de censura.

“Leyes mordaza”

Desde Sumar, Enrique Santiago afirmó que el acuerdo supone un paso más en la eliminación de las denominadas “leyes mordaza”, que, a su juicio, endurecieron las sanciones contra la protesta social y la libertad de expresión. Por su parte, el diputado socialista Artemi Rallo defendió que la jurisprudencia europea desaconseja otorgar una protección especial al jefe del Estado frente a las críticas, al considerar que se trata de un privilegio incompatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. También recordó que la Corona ya cuenta con protección a través de los delitos generales de injurias y del derecho al honor.

PSOE y Sumar ya habían anunciado un acuerdo similar en 2024 para derogar estos delitos, incluidos los relacionados con la Corona, los sentimientos religiosos y las injurias a altas instituciones del Estado, como el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Ejército. La propuesta inicial de Sumar también planteaba eliminar el delito de enaltecimiento del terrorismo, aunque el PSOE confirmó que este tipo penal se mantendrá.

Además, ambas formaciones habían vinculado esta reforma a cambios en la ley del derecho al honor para contemplar mecanismos de reparación pública en determinados procesos judiciales que finalmente no prosperan. Las dos propuestas sobre estas materias ya llegaron a ser tomadas en consideración durante la anterior legislatura, aunque no completaron entonces su recorrido parlamentario.

La Casa Real seguirá protegida en los delitos de injurias

El acuerdo entre PSOE y Sumar contempla la eliminación del delito contra los sentimientos religiosos al considerarlo “innecesario”, ya que las creencias están protegidas por otros derechos fundamentales, como la libertad religiosa, y porque permite compatibilizar mejor la libertad de expresión con una “crítica civilizada”.

La reforma también prevé derogar las injurias a la Corona, recordando que este tipo penal ha motivado condenas de tribunales europeos contra España. Sus impulsores sostienen que la Casa Real no quedará desprotegida, ya que seguirá amparada por los delitos generales de injurias, calumnias y por el derecho al honor.

Asimismo, se plantea la supresión del delito de ultrajes a la patria y de las injurias a la nación y a determinadas instituciones del Estado. La propuesta modifica la redacción vigente para mantener únicamente las sanciones relacionadas con amenazas o actos de violencia contra estos órganos.

Respecto al delito de enaltecimiento del terrorismo, Sumar defiende su reforma tras el endurecimiento introducido en 2015. Sin embargo, el PSOE apuesta por mantener este delito en el Código Penal, aunque el acuerdo sí incorpora la despenalización de las ofensas al Congreso y a las instituciones autonómicas.

La iniciativa incluye además una reforma del artículo 538 del Código Penal para reforzar la protección de la libertad de expresión. En concreto, prevé la inhabilitación de autoridades o funcionarios que, fuera de los supuestos legales, requisen publicaciones, suspendan contenidos en internet o emisiones de radio y televisión, así como de quienes impidan el ejercicio colectivo de la libertad de expresión.