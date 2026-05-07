Gráfico | España alcanza un nuevo récord de población con casi 49,7 millones de habitantes en 2026

La población de España ha vuelto a marcar un máximo histórico al situarse en 49.687.120 habitantes en el primer trimestre de 2026, según la Estadística Continua de Población publicada por el Instituto Nacional de Estadística.

Este dato supone un incremento de 97.021 personas respecto al trimestre anterior y de más de 459.000 habitantes en comparación con abril de 2025, consolidando la tendencia de crecimiento demográfico.

Impulso de la población nacida en el extranjero

El aumento de población se explica principalmente por el crecimiento de las personas nacidas fuera de España, que aumentaron en 123.076 personas, alcanzando un total de 10.154.722.

En contraste, la población nacida en España descendió en 26.055 personas, lo que refleja el peso creciente de la inmigración en la evolución demográfica del país.

Además, el número de personas con nacionalidad extranjera también subió, con 94.182 más en el trimestre, hasta llegar a un nuevo récord de 7.346.414 residentes. Por su parte, la población con nacionalidad española creció ligeramente en 2.839 personas.

Más nacidos en el extranjero que extranjeros

El INE destaca un dato relevante: el número de personas nacidas en el extranjero supera al de extranjeros residentes. Esto se debe a los procesos de adquisición de la nacionalidad española, que hacen que muchas personas de origen extranjero pasen a ser oficialmente españolas.

En conjunto, estos datos confirman que el crecimiento demográfico en España continúa apoyándose en la llegada y asentamiento de población extranjera, en un contexto marcado por el envejecimiento de la población autóctona.

Gráfico

Puedes consultar los datos de evolución de población en el siguiente gráfico.