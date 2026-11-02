Guía para resintonizar la tele este 5 de noviembre: llega el nuevo canal "La Séptima" y la emisión en calidad UHD

Guía para resintonizar la tele este 5 de noviembre.

Los televisores de toda España afrontan este jueves 5 de noviembre una fecha clave en su calendario técnico: la llegada oficial de las emisiones de la TDT en Ultra Alta Definición (UHD) mediante la tecnología DVB-T2 y el estreno de la nueva cadena nacional en abierto, "La Séptima".

Aunque este proceso no implica un apagón general de la televisión digital, realizar una búsqueda automática de canales será indispensable para evitar que cadenas infantiles y temáticas desaparezcan del dial y para acceder a la máxima calidad de imagen y sonido disponible.

¿Por qué hay que resintonizar la televisión el 5 de noviembre?

A partir de las 8:00 horas del jueves, se inicia la primera fase del Plan Técnico Nacional de la TDT, que introduce en el múltiple digital RGE2 el estándar europeo DVB-T2. Este salto tecnológico ofrece tres grandes novedades:

Emisiones en UHD (4K): Permite emitir contenidos con resolución cuatro veces superior al estándar HD en canales como La 1, La 2, Antena 3 y Telecinco .

Llegada de ‘La Séptima’: La nueva cadena generalista de ámbito estatal, adjudicada el pasado mes de mayo, comenzará sus emisiones ocupando el ancho de banda liberado.

Reorganización del espectro: Se redistribuyen las frecuencias para optimizar el ancho de banda radioeléctrico.

¿Qué canales pueden dejar de verse si no resintonizas?

La gran mayoría de canales generalistas mantendrán su señal habitual en alta definición (HD). Sin embargo, la Federación Nacional de Instaladores e Integradores de Telecomunicaciones (Fenitel) advierte de que un grupo de cadenas concretas cambiará de frecuencia.

Si no se realiza una nueva sintonización, dejarán de aparecer o cambiarán de posición los siguientes canales:

Clan (RTVE)

Boing (Mediaset España)

BeMad (Mediaset España)

Atreseries (Atresmedia)

DKISS (RadioBlanca)

Quiénes NO necesitan resintonizar su televisor

No todos los hogares tienen que realizar esta búsqueda manual. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) detalla dos excepciones principales:

Clientes de operadores de fibra y televisión de pago: Quienes ven la tele a través de plataformas como Movistar Plus+, Vodafone TV, Orange TV, Agile TV o teleoperadores locales no deben hacer nada; la actualización del dial se realiza de forma remota y automática. Receptores SAT-TDT (zonas rurales y sombras de cobertura): Las plataformas satelitales oficiales actualizan las frecuencias de forma centralizada sin requerir la intervención del usuario.

Paso a paso: Cómo resintonizar la TDT desde el mando a distancia

El procedimiento es gratuito, dura entre tres y cinco minutos y se ejecuta directamente con el mando de la televisión:

Entrar en el menú: Enciende la pantalla y pulsa el botón ‘Menú’, ‘Home’ o ‘Ajustes’ (representado habitualmente por un icono de rueda dentada). Localizar la sección de sintonización: Accede a la pestaña denominada ‘Canales’, ‘Emisión’, ‘Configuración de canales’ o ‘Instalación’ (el nombre varía según la marca: Samsung, LG, Sony, Philips, Xiaomi, etc.). Iniciar la búsqueda: Selecciona la opción ‘Búsqueda automática’ o ‘Sintonización automática’. Si el televisor pregunta por el tipo de señal, marca siempre ‘Antena / Digital (DVB-T / DVB-T2)’. Esperar a que finalice el escaneo: El televisor rastreará todas las frecuencias del 0% al 100%. No apagues el receptor durante este proceso. Guardar y ordenar: Pulsa en ‘Guardar’ o ‘Finalizar’. Una vez encontrados los nuevos canales y las versiones UHD, entra en la opción ‘Editar canales’ u ‘Ordenar canales’ para recolocar las cadenas en tus números habituales.

Relacionado La nueva era del sector de las pantallas prioriza calidad y eficiencia visual

¿Qué televisor hace falta para ver los canales en UHD?

Para disfrutar de la emisión en ultra alta definición es necesario disponer de un televisor con pantalla 4K y sintonizador compatible con DVB-T2 y códec HEVC (H.265). Todos los modelos comercializados en España bajo la normativa vigente incorporan esta tecnología de serie.

En caso de contar con una pantalla antigua incompatible con DVB-T2, el televisor continuará recibiendo todas las emisiones convencionales en alta definición (HD), por lo que no quedará inservible ni requerirá la compra obligatoria de un nuevo aparato.