Harry Potter hace magia por sus 25 años y llega a las plataformas de streaming en gallego

Harry Potter entrando por primera vez en el andén 9 y 3/4 en una imagen de la primera película de la saga "Harry Potter y la Piedra Filosofal".

Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger y el resto de personajes de la popular saga cinematográfica hablarán gallego en las plataformas digitales. La Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG) ha alcanzado un acuerdo con Warner Bros. Discovery para incorporar la versión doblada al gallego de las películas a los servicios de streaming de la compañía.

La primera muestra de esta nueva versión pudo verse este jueves en A Coruña, durante el Lóstrego Film Fest, donde se proyectó en primicia ‘Harry Potter y la piedra filosofal’. La sesión tuvo lugar en el Fórum Metropolitano y contó con entrada gratuita.

La película, protagonizada por Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson, pudo escucharse por primera vez con las voces de actores gallegos de doblaje. La adaptación no se limita a los diálogos de los personajes, sino que también incorpora la traducción de los sonidos de fondo y otras conversaciones presentes en la pista de audio.

Una nueva voz para Harry Potter

La elección de las voces también recibió una valoración positiva por parte de los espectadores que asistieron a la proyección. Uno de los aspectos destacados fue la nueva voz de Harry Potter, considerada más natural y acorde con la edad del protagonista durante la primera película.

El estreno permitió así acercar al público gallego una versión completamente adaptada de la película, desde los diálogos hasta los diferentes elementos sonoros que forman parte de la experiencia cinematográfica.

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Llegará próximamente a HBO Max

El acuerdo entre la CSAG y Warner Bros. Discovery permitirá que esta versión en gallego pueda incorporarse próximamente a las plataformas digitales de la compañía, entre ellas HBO Max.

La llegada de Harry Potter al gallego coincide además con el 25 aniversario del estreno de la primera película de la saga. La historia del joven mago llegó a los cines en 2001 y posteriormente se extendió a lo largo de ocho películas basadas en las novelas de J. K. Rowling.

El anuncio se produce también a las puertas de una nueva etapa para la franquicia. Warner Bros. Discovery prepara el estreno de una nueva serie de televisión basada en las aventuras de Harry Potter, cuyo lanzamiento está previsto para el día de Navidad de este año.