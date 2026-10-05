Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel ganan el Nobel de Medicina 2026 por sus avances en optogenética

El estadounidense Karl Deisseroth, del Instituto Médico Howard Hughes y la Universidad de Stanford, y los alemanes Peter Hegemann, de la Universidad Humboldt de Berlín, y Georg Nagel, de la Universidad de Würzburg, han sido galardonados este lunes con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 por sus descubrimientos que hicieron posible la optogenética.

La Academia Nobel destaca que sus investigaciones han sentado las bases de "una nueva era en la neurociencia", al permitir activar o desactivar células nerviosas concretas en un cerebro vivo mediante la luz. La técnica se utiliza actualmente en laboratorios de todo el mundo para estudiar cómo funcionan los circuitos cerebrales relacionados con la memoria, las emociones y el comportamiento.

El descubrimiento de una proteína clave

Hegemann y Nagel descubrieron a comienzos de la década de 2000 la canalrodopsina, una proteína presente en un alga unicelular. Cuando recibe luz azul, la proteína abre un canal que permite el paso de iones y genera una señal eléctrica.

A partir de este hallazgo, Deisseroth introdujo el gen de la canalrodopsina en células nerviosas. En 2005 demostró que podía activar las neuronas mediante luz y, dos años después, consiguió aplicar este mecanismo en el cerebro de ratones vivos.

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Una herramienta para estudiar el cerebro

La optogenética ha permitido a los investigadores identificar circuitos neuronales relacionados con funciones como el dolor, la sed, la alimentación, la recompensa, la atención y los comportamientos sociales.

La técnica también está ayudando a estudiar enfermedades neurológicas y psiquiátricas como la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, el alzhéimer y el párkinson. Además, ya se está investigando su posible aplicación clínica para recuperar la visión en personas con discapacidad visual.

Per Svenningsson, presidente del Comité Nobel de Fisiología o Medicina, ha destacado que la optogenética ofrece la posibilidad de mapear el cerebro con una precisión que hasta ahora parecía inalcanzable.