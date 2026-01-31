Horóscopo del día: Domingo, 1 de febrero

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este sábado, 31 de enero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Tendrás un día muy favorable para tomar decisiones rápidas. Confía en tu instinto.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

La estabilidad emocional será tu mayor fortaleza durante toda la jornada de hoy.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Es muy posible que recibas un mensaje inesperado que puede cambiar tu estado de animo.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Te ha llegado una propuesta laboral pero antes de aceptarla necesitarás tener más seguridad.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

En tu trabajo por fin recibirás el reconocimiento por un esfuerzo del pasado.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Tienes tendencia a analizar en exceso, intenta relajarte y disfruta mucho más el momento.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

La jornada de hoy puede ser un buen día para negociar o para cerrar acuerdos.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

En el amor afrontarás un día con emociones intensas, pero evita los celos innecesarias.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

En tu trabajo te encomendarán responsabilidades extra que sabrás manejar perfectamente.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Procura ser fiel a ti mismo incluso en los momentos en los no todos te entienden.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

El momento que atraviesas, con una creatividad en alza te permitirá iniciar nuevos proyectos.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del sábado.