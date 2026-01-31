Horóscopo del día: Domingo, 1 de febrero
¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este sábado, 31 de enero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
♈ ARIES
21 de marzo - 20 de abril
Tendrás un día muy favorable para tomar decisiones rápidas. Confía en tu instinto.
♉ TAURO
21 abril - 20 mayo
La estabilidad emocional será tu mayor fortaleza durante toda la jornada de hoy.
♊ GÉMINIS
21 mayo - 21 junio
Es muy posible que recibas un mensaje inesperado que puede cambiar tu estado de animo.
♋ CÁNCER
22 junio - 22 julio
Te ha llegado una propuesta laboral pero antes de aceptarla necesitarás tener más seguridad.
♌ LEO
23 julio - 23 agosto
En tu trabajo por fin recibirás el reconocimiento por un esfuerzo del pasado.
♍ VIRGO
24 agosto - 23 septiembre
Tienes tendencia a analizar en exceso, intenta relajarte y disfruta mucho más el momento.
♎ LIBRA
24 septiembre - 23 octubre
La jornada de hoy puede ser un buen día para negociar o para cerrar acuerdos.
♏ ESCORPIO
24 octubre - 22 noviembre
En el amor afrontarás un día con emociones intensas, pero evita los celos innecesarias.
♐ SAGITARIO
23 noviembre - 21 diciembre
♑ CAPRICORNIO
22 diciembre - 20 enero
En tu trabajo te encomendarán responsabilidades extra que sabrás manejar perfectamente.
♒ ACUARIO
21 enero - 19 febrero
Procura ser fiel a ti mismo incluso en los momentos en los no todos te entienden.
♓ PISCIS
20 febrero - 20 marzo
El momento que atraviesas, con una creatividad en alza te permitirá iniciar nuevos proyectos.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del sábado.
