Horóscopo del día: domingo, 11 de enero
ORÁCULO DAS BURGAS
¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este domingo, 11 de enero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
♈ ARIES
21 de marzo - 20 de abril
Un comentario puede generar tensión si no mides el tono. Mejor aclarar que imponer.
♉ TAURO
21 abril - 20 mayo
Necesitas conseguir mucha más seguridad emocional. Hoy conviene hablar claro.
♊ GÉMINIS
21 mayo - 21 junio
Es muy posible que hoy tengas conversaciones interesantes que te hagan replantearte algo.
♋ CÁNCER
22 junio - 22 julio
Para mejorar en los asuntos relacionados con la salud necesitas desconectar emocionalmente.
♌ LEO
23 julio - 23 agosto
Durante los próximos días recibirás el reconocimiento por un esfuerzo reciente en tu trabajo.
♍ VIRGO
24 agosto - 23 septiembre
Durante la jornada no busques la perfección, limítate a sacar los temas adelante.
♎ LIBRA
24 septiembre - 23 octubre
En el aspecto sentimental necesitas encontrar el equilibrio entre dar y recibir.
♏ ESCORPIO
24 octubre - 22 noviembre
Vas a tener que afrontar un día de emociones intensas, evita reproches del pasado.
♐ SAGITARIO
23 noviembre - 21 diciembre
Tendrás ganas de libertad, pero no confundas independencia con distancia.
♑ CAPRICORNIO
22 diciembre - 20 enero
Durante todo el día de hoy mostrarás una actitud reservada que puede llegar a parecer frialdad.
♒ ACUARIO
21 enero - 19 febrero
Te van a surgir varias ideas originales, aunque no todos las entiendan suficientemente.
♓ PISCIS
20 febrero - 20 marzo
En el amor vas a ser capaz de mostrar empatía y comprensión, pero no te olvides de ti.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del sábado.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: domingo, 11 de enero
PREMIOS CINEMATOGRÁFICOS
“Sirat”, nominada a los Bafta en mejor película de habla no inglesa
Lo último
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
María Jesús Montero insiste: “Buscamos la redistribución de la riqueza”
CITACIÓN PARA AMBOS
Salazar y Zapatero acudirán a la “comisión Koldo” del Senado
VICTORIA IMPORTANTE
El COB se hace gigante en el derbi en un Pazo entregado (96-93)