Horóscopo del día: domingo, 11 de enero

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este domingo, 11 de enero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Un comentario puede generar tensión si no mides el tono. Mejor aclarar que imponer.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Necesitas conseguir mucha más seguridad emocional. Hoy conviene hablar claro.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Es muy posible que hoy tengas conversaciones interesantes que te hagan replantearte algo.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Para mejorar en los asuntos relacionados con la salud necesitas desconectar emocionalmente.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Durante los próximos días recibirás el reconocimiento por un esfuerzo reciente en tu trabajo.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Durante la jornada no busques la perfección, limítate a sacar los temas adelante.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

En el aspecto sentimental necesitas encontrar el equilibrio entre dar y recibir.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Vas a tener que afrontar un día de emociones intensas, evita reproches del pasado.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Tendrás ganas de libertad, pero no confundas independencia con distancia.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Durante todo el día de hoy mostrarás una actitud reservada que puede llegar a parecer frialdad.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Te van a surgir varias ideas originales, aunque no todos las entiendan suficientemente.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

En el amor vas a ser capaz de mostrar empatía y comprensión, pero no te olvides de ti.

