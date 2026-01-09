Horóscopo del día: sábado, 10 de enero

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este sábado, 10 de enero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Vas a tener un día propicio para conseguir aclarar sentimientos sin discusiones.

TAURO

21 abril - 20 mayo

En tu trabajo por fin puedes apreciar avances, que serán lentos pero seguros.

GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

En el aspecto laboral recibirás noticias inesperadas que te obligarán a adaptarte.

CÁNCER

22 junio - 22 julio

Vas a tener un día muy sensible, para llevarlo mejor busca compañía de confianza.

LEO

23 julio - 23 agosto

Es posible que recibas el reconocimiento por tu esfuerzo constante en tu trabajo.

VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Para cuidar más de tu salud tendrás que hacer algo para evitar el estrés acumulado.

LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

En el ámbito laboral disfrutarás de colaboraciones positivas que te permitirán alcanzar tus objetivos.

ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Aprovecha el buen momento que estás atravesando para cerrar nuevos acuerdos laborales.

SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Poco a poco comprobarás que todas las ideas que has tenido empiezan a tomar forma.

CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Para conseguir alcanzar todos los objetivos marcados no debes cargar con todo tu solo.

ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Deberías aprovechar el momento actual para planificar cambios futuros.

PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Tendrás una gran capacidad de intuición que te permitirá tomar mejores decisiones.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del viernes.

