PREMIOS CINEMATOGRÁFICOS
“Sirat”, nominada a los Bafta en mejor película de habla no inglesa
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este sábado, 10 de enero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Vas a tener un día propicio para conseguir aclarar sentimientos sin discusiones.
21 abril - 20 mayo
En tu trabajo por fin puedes apreciar avances, que serán lentos pero seguros.
21 mayo - 21 junio
En el aspecto laboral recibirás noticias inesperadas que te obligarán a adaptarte.
22 junio - 22 julio
Vas a tener un día muy sensible, para llevarlo mejor busca compañía de confianza.
23 julio - 23 agosto
Es posible que recibas el reconocimiento por tu esfuerzo constante en tu trabajo.
24 agosto - 23 septiembre
Para cuidar más de tu salud tendrás que hacer algo para evitar el estrés acumulado.
24 septiembre - 23 octubre
En el ámbito laboral disfrutarás de colaboraciones positivas que te permitirán alcanzar tus objetivos.
24 octubre - 22 noviembre
Aprovecha el buen momento que estás atravesando para cerrar nuevos acuerdos laborales.
23 noviembre - 21 diciembre
Poco a poco comprobarás que todas las ideas que has tenido empiezan a tomar forma.
22 diciembre - 20 enero
Para conseguir alcanzar todos los objetivos marcados no debes cargar con todo tu solo.
21 enero - 19 febrero
Deberías aprovechar el momento actual para planificar cambios futuros.
20 febrero - 20 marzo
Tendrás una gran capacidad de intuición que te permitirá tomar mejores decisiones.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del viernes.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PREMIOS CINEMATOGRÁFICOS
“Sirat”, nominada a los Bafta en mejor película de habla no inglesa
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: sábado, 10 de enero
VISITA PAPAL ESTE AÑO 2026
El borrador del viaje del Papa León XIV a España no incluye Galicia, pero sí Madrid, Barcelona y Canarias
Lo último
CRÓNICAS DE INVIERNO
Lo que ocurre cuando zarpa el amor
Trump, impensado aliado de Sánchez
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este sábado, 10 de enero