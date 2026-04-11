Horóscopo del día: domingo, 12 de abril

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este domingo, 12 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Tienes algo de tensión acumulada; necesitas más actividad física para liberarla.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Estable y con sensación de control. Buen momento para afianzar ingresos o acuerdos.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Tendrás la mente activa, pero ten cuidado con el exceso de información.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Hoy el ambiente estará más tranquilo en el trabajo; aprovecha para ordenar.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Se te presentarán oportunidades en lo laboral si sabes esperar. Tendrás energía alta.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Hoy será un día productivo en lo laboral si evitas la rigidez. La flexibilidad será tu mejor aliada.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Posibles acuerdos o negociaciones favorables. Buen entendimiento y complicidad.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Situaciones imprevistas requieren más control. Evita celos o tensiones innecesarias.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Nuevas opciones gracias al contexto internacional. Honestidad que aclara dudas.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Consolidación de proyectos a medio plazo. Necesitas seguridad y compromiso.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Las ideas originales en el trabajo tendrán apoyo. Padeces fatiga mental; reduce estímulos.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Estarás muy sensible; protege tu energía. Buen momento para decisiones intuitivas.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del sábado.