ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: domingo, 12 de abril
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este domingo, 12 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Tienes algo de tensión acumulada; necesitas más actividad física para liberarla.
21 abril - 20 mayo
Estable y con sensación de control. Buen momento para afianzar ingresos o acuerdos.
21 mayo - 21 junio
Tendrás la mente activa, pero ten cuidado con el exceso de información.
22 junio - 22 julio
Hoy el ambiente estará más tranquilo en el trabajo; aprovecha para ordenar.
23 julio - 23 agosto
Se te presentarán oportunidades en lo laboral si sabes esperar. Tendrás energía alta.
24 agosto - 23 septiembre
Hoy será un día productivo en lo laboral si evitas la rigidez. La flexibilidad será tu mejor aliada.
24 septiembre - 23 octubre
Posibles acuerdos o negociaciones favorables. Buen entendimiento y complicidad.
24 octubre - 22 noviembre
Situaciones imprevistas requieren más control. Evita celos o tensiones innecesarias.
23 noviembre - 21 diciembre
Nuevas opciones gracias al contexto internacional. Honestidad que aclara dudas.
22 diciembre - 20 enero
Consolidación de proyectos a medio plazo. Necesitas seguridad y compromiso.
21 enero - 19 febrero
Las ideas originales en el trabajo tendrán apoyo. Padeces fatiga mental; reduce estímulos.
20 febrero - 20 marzo
Estarás muy sensible; protege tu energía. Buen momento para decisiones intuitivas.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del sábado.
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