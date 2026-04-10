Horóscopo del día: sábado, 11 de abril
ORÁCULO DAS BURGAS
¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este sábado, 11 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
♈ ARIES
21 de marzo - 20 de abril
Tendrás una pausa estratégica en tu trabajo que te permitirá replantear tus decisiones.
♉ TAURO
21 abril - 20 mayo
Después de un tiempo complicado mejorará tu entorno económico, pero muy lentamente.
♊ GÉMINIS
21 mayo - 21 junio
Recibirás noticias externas que te cambiarán tus planes laborales, adapta tu estrategia.
♋ CÁNCER
22 junio - 22 julio
Para mejorar tu salud debes hacer todo lo posible para conseguir más equilibrio interior.
♌ LEO
23 julio - 23 agosto
A pesar de estar viviendo un periodo de incertidumbre, se abrirán oportunidades laborales.
♍ VIRGO
24 agosto - 23 septiembre
Lograrás una mejora progresiva en el ámbito laboral, aunque con necesidad de hacer ajustes.
♎ LIBRA
24 septiembre - 23 octubre
Conseguirás la armonía necesaria en tu relación si mantienes equilibrio emocional.
♏ ESCORPIO
24 octubre - 22 noviembre
En tu relación de pareja debes evitar conflictos por temas relacionados con el pasado.
♐ SAGITARIO
23 noviembre - 21 diciembre
La sinceridad es un aspecto importante para conseguir fortalecer tu relación sentimental.
♑ CAPRICORNIO
22 diciembre - 20 enero
A nivel de salud estás en una si-tuación de estabilidad, pero no debes descuidar tu descanso.
♒ ACUARIO
21 enero - 19 febrero
Realiza cambios en tu vida para conseguir el espacio personal necesario para equilibrarte.
♓ PISCIS
20 febrero - 20 marzo
Conseguirás una conexión profunda si evitas idealizar en exceso todo lo relacionado con el amor.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del viernes.
También te puede interesar
Lo último
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este sábado, 11 de abril
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Atropella a un peatón al chocarle un coche por detrás en la calle Marcelo Macías