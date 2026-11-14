Horóscopo del día: domingo, 15 de noviembre
ORÁCULO DAS BURGAS
¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas.
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este domingo, 15 de noviembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
♈ ARIES
21 de marzo - 20 de abril
Es importante para tu salud que te plantees dormir sin alarmas. En el trabajo debes elegir una prioridad.
♉ TAURO
21 de abril - 20 de mayo
En lo laboral deberás aplazar lo secundario y centrarte en lo importante. Cocinar en compañía mejorará tu relación.
♊ GÉMINIS
21 de mayo - 21 de junio
Es necesario que hagas un descanso digital. En lo amoroso es recomendable que realices esa llamada que tienes pendiente.
♋ CÁNCER
22 de junio - 22 de julio
Una buena revisión a tu agenda te permitirá tener una jornada laboral más productiva y ordenada.
♌ LEO
23 de julio - 22 de agosto
Debes respetar tu descanso para que tu salud no se vea afectada. En pareja, cede la iniciativa.
♍ VIRGO
23 de agosto - 21 de septiembre
Prepara con conciencia los materiales necesarios para afrontar una nueva jornada laboral. Acepta los cumplidos.
♎ LIBRA
22 de septiembre - 22 de octubre
Tu cuerpo necesita que sueltes los hombros para liberar tensiones. Proponer un paseo con tu pareja os beneficiará.
♏ ESCORPIO
23 de octubre - 21 de noviembre
Busca luz natural para activar tu cuerpo. Debes escuchar a tus seres queridos sin interrumpirles.
♐ SAGITARIO
22 de noviembre - 20 de diciembre
Alternar actividad y descanso te hará sentir mejor. En el amor podrás vivir una buena jornada si compartes una ilusión.
♑ CAPRICORNIO
21 de diciembre - 19 de enero
Si hoy dejas lista una gestión laboral, las próximas jornadas serán más llevaderas. Tu salud pide que relajes la espalda.
♒ ACUARIO
20 de enero - 18 de febrero
Hoy es buen día para que hagas una revisión de tus objetivos laborales. Debes preguntar a tu pareja cómo se siente.
♓ PISCIS
19 de febrero - 20 de marzo
En el trabajo marca el primer paso para ver resultados positivos. Dedica tiempo a escuchar a tus allegados.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este sábado.
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