Horóscopo del día: domingo, 15 de noviembre

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este domingo, 15 de noviembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Es importante para tu salud que te plantees dormir sin alarmas. En el trabajo debes elegir una prioridad.

♉ TAURO

21 de abril - 20 de mayo

En lo laboral deberás aplazar lo secundario y centrarte en lo importante. Cocinar en compañía mejorará tu relación.

♊ GÉMINIS

21 de mayo - 21 de junio

Es necesario que hagas un descanso digital. En lo amoroso es recomendable que realices esa llamada que tienes pendiente.

♋ CÁNCER

22 de junio - 22 de julio

Una buena revisión a tu agenda te permitirá tener una jornada laboral más productiva y ordenada.

♌ LEO

23 de julio - 22 de agosto

Debes respetar tu descanso para que tu salud no se vea afectada. En pareja, cede la iniciativa.

♍ VIRGO

23 de agosto - 21 de septiembre

Prepara con conciencia los materiales necesarios para afrontar una nueva jornada laboral. Acepta los cumplidos.

♎ LIBRA

22 de septiembre - 22 de octubre

Tu cuerpo necesita que sueltes los hombros para liberar tensiones. Proponer un paseo con tu pareja os beneficiará.

♏ ESCORPIO

23 de octubre - 21 de noviembre

Busca luz natural para activar tu cuerpo. Debes escuchar a tus seres queridos sin interrumpirles.

♐ SAGITARIO

22 de noviembre - 20 de diciembre

Alternar actividad y descanso te hará sentir mejor. En el amor podrás vivir una buena jornada si compartes una ilusión.

♑ CAPRICORNIO

21 de diciembre - 19 de enero

Si hoy dejas lista una gestión laboral, las próximas jornadas serán más llevaderas. Tu salud pide que relajes la espalda.

♒ ACUARIO

20 de enero - 18 de febrero

Hoy es buen día para que hagas una revisión de tus objetivos laborales. Debes preguntar a tu pareja cómo se siente.

♓ PISCIS

19 de febrero - 20 de marzo

En el trabajo marca el primer paso para ver resultados positivos. Dedica tiempo a escuchar a tus allegados.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este sábado.