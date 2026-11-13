Horóscopo del día: sábado, 14 de noviembre

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este sábado, 14 de noviembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Aprovecha los momentos de sol para pasar. En el aspecto sentimental el día de hoy puede ser bueno para sorprender con una visita.

♉ TAURO

21 de abril - 20 de mayo

Para no llevarte sorpresas desagradables debes actualizar tus cuentas. Comparte con tu pareja buenos momentos por la mañana.

♊ GÉMINIS

21 de mayo - 21 de junio

Debes tomarte un descanso del ruido que tienes a tu alrededor. Sugiere un plan distinto para disfrutar en pareja.

♋ CÁNCER

22 de junio - 22 de julio

Procura tomarte la mañana con mucha calma. Prepara lo imprescindible para llevar a cabo todas tus tareas.

♌ LEO

23 de julio - 22 de agosto

En el ámbito laboral es un buen momento para retomar un proyecto antiguo. Dedica un elogio sincero, te lo agradecerán.

♍ VIRGO

23 de agosto - 21 de septiembre

Haz una pausa en tus tareas diarias para desconectar. En el amor debes disfrutar mucho más de lo cotidiano.

♎ LIBRA

22 de septiembre - 22 de octubre

Aprovecha el día de hoy para respirar al aire libre. Elige un plan que puedas disfrutar junto a tu pareja.

♏ ESCORPIO

23 de octubre - 21 de noviembre

Resuelve una duda en tu trabajo que te solucionará un problema. Haz las paces con alguien cercano.

♐ SAGITARIO

22 de noviembre - 20 de diciembre

Puede venirte bien pasear por un sitio nuevo. Anota una ocurrencia que te puede venir bien a nivel laboral.

♑ CAPRICORNIO

21 de diciembre - 19 de enero

Regálate una siesta y descansa. Deja listo todas las tareas que tendrás que afrontar el lunes.

♒ ACUARIO

20 de enero - 18 de febrero

Debes encontrar un momento para desconectar un rato. Reúne todas tus ideas para llevarlas a cabo en tu trabajo.

♓ PISCIS

19 de febrero - 20 de marzo

Escucha música tranquila que te ayude a descansar. En tu trabajo debes apuntar todo lo que tienes pendiente.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este viernes.