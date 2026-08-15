Horóscopo del día: domingo, 16 de agosto

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este domingo, 16 de agosto. ¿Será un buen momento para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? ¿Conviene mantener la calma o confiar en la intuición? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

Energía y buen ánimo. En el trabajo una iniciativa dará resultados. En el amor recuperas la complicidad.

♉ TAURO

Necesitas descansar mejor. En el trabajo evita decisiones precipitadas. En el amor una conversación aclarará dudas.

♊ GÉMINIS

Disfrutarás de una jornada activa y favorable. En el trabajo resolverás un asunto complicado.

♋ CÁNCER

Conviene que te relajes un poco. En el trabajo la paciencia será fundamental. En el amor recibirás un detalle.

♌ LEO

En lo laboral tu esfuerzo será reconocido. Disfrutarás de momentos intensos y agradables en lo sentimental.

♍ VIRGO

Evita comidas demasiado pesadas. En el trabajo terminarás una tarea que tenías pendiente hace mucho tiempo.

♎ LIBRA

Puede que hoy aparezcan posibilidades interesantes en el trabajo. Tendrás buen equilibrio físico en general.

♏ ESCORPIO

Necesitas liberar tensiones y relajarte más. La pasión te traerá sorpresas agradables. En lo laboral aparecerán posibilidades.

♐ SAGITARIO

En lo laboral surge una oportunidad inesperada. En lo amoroso un encuentro resultará interesante.

♑ CAPRICORNIO

Procura descansar lo suficiente. En lo laboral tu constancia dará resultados. Demuestra lo que sientes.

♒ ACUARIO

Evita permanecer demasiado sedentario. En lo afectuoso déjate sorprender por alguien inesperado.

♓ PISCIS

Reserva tiempo para descansar más. En el trabajo recibirás una ayuda que no esperabas, aprovéchala.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este sábado.