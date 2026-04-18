ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: domingo, 19 de abril
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este domingo, 19 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Vas a tener un día muy dinámico en el te surgirán retos que sabrás como resolver.
21 abril - 20 mayo
En el amor te encuentras en un momento de tranquilidad, buen momento para planes en pareja.
21 mayo - 21 junio
Hoy tendrás un día en el que sentirás tensión mental, busca situaciones para desconectar.
22 junio - 22 julio
En el aspecto sentimental te encuentras con necesidad de apoyo, expresa lo que sientes.
23 julio - 23 agosto
A nivel laboral los próximos días pueden ser un buen momento para destacar.
24 agosto - 23 septiembre
La buena organización y la atención al detalle serán claves para alcanzar tus objetivos.
24 septiembre - 23 octubre
Desde el punto de la salud debes encontrar el equilibrio, es un buen momento para cuidarte.
24 octubre - 22 noviembre
La pasión dominará tu situación sentimental, pero debes evitar actitudes dominantes.
23 noviembre - 21 diciembre
Durante el día de hoy disfrutarás de una jornada de gran vitalidad aprovecha para hacer planes.
22 diciembre - 20 enero
En el ámbito laboral conseguirás avances muy sólidos, tu constancia se verá premiada.
21 enero - 19 febrero
Vas a tener que afrontar cambios inesperados relacionados con el amor, adáptate rápido.
20 febrero - 20 marzo
Tu capacidad de intuición se en-cuentra en un nivel muy alto, y te permitirá tener éxito.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del sábado.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: domingo, 19 de abril
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: sábado, 18 de abril
Lo último
A SEGUNDA FUTGAL
Derrota en casa y descenso del Antela B ante el Monterrei (2-3)
HUMOR Y CRÍTICA SOCIAL
VIII Certamen de Teatro Aficionado de Coles | “Escándalo’s Club”
REPARTO DE PUNTOS
Un punto insípido del Ourense Ontime ante el Ceuta (4-4)