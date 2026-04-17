Horóscopo del día: sábado, 18 de abril

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este sábado, 18 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

En tu trabajo conseguirás avances claros; lo que inicies hoy tendrá mucho recorrido.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En el amor disfrutas de un clima tranquilo, pero evita caer en la rutina.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Es posible que hoy te asignen muchas tareas en tu trabajo; prioriza o te saturarás.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Momento de gran cercanía sentimental; es un buen momento para reforzar los vínculos.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Aprovecha tu buen momento laboral para demostrar tu capacidad de liderazgo.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

La organización será clave para evitar errores a la hora de realizar tus tareas en el trabajo.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

La jornada de hoy puede ser un buen día para realizar acuerdos o tomar decisiones compartidas.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Se producirán cambios internos en tu trabajo que te obligarán a adaptar tu estrategia.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Aprovecha para mostrarte espontáneo; puede ser un buen momento para sorprender a tu pareja.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Tendrás todas tus responsabilidades muy claras y eso te permitirá cumplir los objetivos.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Tu capacidad creativa resultará muy útil para aportar soluciones a los problemas en tu trabajo.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Tu intuición puede ser acertada; confía en ella a la hora de tomar decisiones laborales.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del viernes.