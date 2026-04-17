ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: sábado, 18 de abril
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este sábado, 18 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
En tu trabajo conseguirás avances claros; lo que inicies hoy tendrá mucho recorrido.
21 abril - 20 mayo
En el amor disfrutas de un clima tranquilo, pero evita caer en la rutina.
21 mayo - 21 junio
Es posible que hoy te asignen muchas tareas en tu trabajo; prioriza o te saturarás.
22 junio - 22 julio
Momento de gran cercanía sentimental; es un buen momento para reforzar los vínculos.
23 julio - 23 agosto
Aprovecha tu buen momento laboral para demostrar tu capacidad de liderazgo.
24 agosto - 23 septiembre
La organización será clave para evitar errores a la hora de realizar tus tareas en el trabajo.
24 septiembre - 23 octubre
La jornada de hoy puede ser un buen día para realizar acuerdos o tomar decisiones compartidas.
24 octubre - 22 noviembre
Se producirán cambios internos en tu trabajo que te obligarán a adaptar tu estrategia.
23 noviembre - 21 diciembre
Aprovecha para mostrarte espontáneo; puede ser un buen momento para sorprender a tu pareja.
22 diciembre - 20 enero
Tendrás todas tus responsabilidades muy claras y eso te permitirá cumplir los objetivos.
21 enero - 19 febrero
Tu capacidad creativa resultará muy útil para aportar soluciones a los problemas en tu trabajo.
20 febrero - 20 marzo
Tu intuición puede ser acertada; confía en ella a la hora de tomar decisiones laborales.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del viernes.
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