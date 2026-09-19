ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: domingo, 20 de septiembre
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este domingo, 20 de septiembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril Hoy será un día propicio para resolver cuestiones importantes relacionadas con el entorno laboral.
21 abril - 20 mayo Es necesario que descanses más y te relajes mentalmente. Es posible que hoy recuperes cierta tranquilidad en pareja.
21 mayo - 21 junio Evita esfuerzos innecesarios que empeorarán tu salud. En el trabajo presta atención porque llegarán noticias interesantes.
22 junio - 22 julio Jornada de buena vitalidad. Todas las iniciativas que presentes en el trabajo tendrán éxito.
23 julio - 22 agosto En lo relacionado con la salud disfrutarás de un buen equilibrio. En el amor alguien te sorprenderá gratamente.
23 agosto - 21 septiembre Procura cuidar mejor tus hábitos de salud. Buen día para recuperar la confianza perdida con tu pareja.
22 septiembre - 22 octubre Hoy recibirás una respuesta muy esperada en el entorno laboral. Te esperan momentos agradables en tu entorno.
23 octubre - 21 noviembre Debes dosificar mejor tus energías para no terminar demasiado cansado. En la pareja se aclararán dudas pendientes.
22 noviembre - 20 diciembre En el entorno laboral es posible que hoy aparezcan nuevas posibilidades. Mantendrás una buena vitalidad.
21 diciembre - 19 enero Si centras tu energía en una sola cosa y evitas acumular cansancio innecesario tendrás una jornada plena.
20 enero - 18 febrero Notarás una agradable mejoría en tu salud seguramente debido a una mejora de tus hábitos.
19 febrero - 20 marzo Debes buscar más momentos de tranquilidad para sentirte mejor. En el amor disfrutarás de mayor armonía.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este sábado.
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