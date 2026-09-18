ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: sábado, 19 de septiembre
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este sábado, 19 de septiembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril
En la jornada de hoy una iniciativa que has tenido en el entorno laboral, dará unos resultados satisfactorios.
21 abril - 20 mayo
Procura mantener cierta moderación en tus hábitos para que tu salud no se resienta. Mejorará la comunicación con tu pareja.
21 mayo - 21 junio
Tu cuerpo y mente te están pidendo más descanso. En el terreno amoroso vivirás momentos muy agradables.
22 junio - 22 julio
En el día de hoy mantendrás un buen estado general. Durante la jornada recuperarás complicidad con los tuyos.
23 julio - 22 agosto
Tendrás bastante fuerza y vitalidad. Hoy recibirás una sorpresa de tu entorno más cercano que te alegrará.
23 agosto - 21 septiembre
Esta jornada te estás excediendo, lo que te hace acumular demasiado cansancio. En pareja aumentará la confianza.
22 septiembre - 22 octubre
Será un día en el que te sientas activo y animado. Una decisión que tomes en el trabajo te traerá mejoras importantes.
23 octubre - 21 noviembre
Debes aprender a dosificar tus energías. Durante la jornada aparecerán nuevas posibilidades laborales.
22 noviembre - 20 diciembre
Notarás una clara mejoría de tu salud. Renacerá una antigua ilusión relacionada con algún tema amoroso.
21 diciembre - 19 enero
Conseguirás hoy avances importantes en tu trabajo. Una conversación con alguien allegado será decisiva.
20 enero - 18 febrero
En el trabajo llegará un respuesta favorable a algo que estabas esperando. En tu entorno alguien mostrará su interés en ti.
19 febrero - 20 marzo
Debes cuidar un poco más tus hábitos. Superarás una pequeña dificultad que se presenta en lo laboral.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este viernes.
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