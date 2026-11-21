El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este domingo, 22 de noviembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

El día de hoy puede ser perfecto para organizar la agenda de la semana que viene. Comparte un café con quien te importa.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Ordena tus apuntes para poder realizar mañana todas tus tareas. Pregunta a tu pareja cómo se siente.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Pon fecha para poner en marcha un proyecto laboral. Recuerda un viaje que compartiste con tu pareja.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Haz sitio para una siesta que puede ser muy reparadora. Delega alguna de las tareas relacionadas con tu trabajo.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

Deja margen para imprevistos que puedan surgir en el entorno laboral. Elige una película para ver en compañía.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

Simplifica un tramite que está relacionado con tu trabajo. En el amor, atrévete a decir “te echo de menos”.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

Aprovecha los momentos de sol para dar un paseo. En el ámbito laboral separa lo urgente de lo pendiente.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

Tómate la mañana con calma para que el día no se te haga tan largo. Analiza bien un acuerdo laboral.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

Pon un límite a los encargos que te llegan en tu trabajo. Visita un sitio nuevo en compañía de la persona que quieres.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

Aprovecha después de comer para tomarte un descanso. Prepara el plato favorito de tu pareja.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

Para conseguir más tranquilidad desconecta del móvil un rato. Utiliza la jornada de hoy para poner al día el correo.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

Reserva tiempo para poner en práctica una idea propia. En el aspecto sentimental haz un cumplido sincero.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este sábado.