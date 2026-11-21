ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: domingo, 22 de noviembre
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este domingo, 22 de noviembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril
El día de hoy puede ser perfecto para organizar la agenda de la semana que viene. Comparte un café con quien te importa.
21 abril - 20 mayo
Ordena tus apuntes para poder realizar mañana todas tus tareas. Pregunta a tu pareja cómo se siente.
21 mayo - 21 junio
Pon fecha para poner en marcha un proyecto laboral. Recuerda un viaje que compartiste con tu pareja.
22 junio - 22 julio
Haz sitio para una siesta que puede ser muy reparadora. Delega alguna de las tareas relacionadas con tu trabajo.
23 julio - 22 agosto
Deja margen para imprevistos que puedan surgir en el entorno laboral. Elige una película para ver en compañía.
23 agosto - 21 septiembre
Simplifica un tramite que está relacionado con tu trabajo. En el amor, atrévete a decir “te echo de menos”.
22 septiembre - 22 octubre
Aprovecha los momentos de sol para dar un paseo. En el ámbito laboral separa lo urgente de lo pendiente.
23 octubre - 21 noviembre
Tómate la mañana con calma para que el día no se te haga tan largo. Analiza bien un acuerdo laboral.
22 noviembre - 20 diciembre
Pon un límite a los encargos que te llegan en tu trabajo. Visita un sitio nuevo en compañía de la persona que quieres.
21 diciembre - 19 enero
Aprovecha después de comer para tomarte un descanso. Prepara el plato favorito de tu pareja.
20 enero - 18 febrero
Para conseguir más tranquilidad desconecta del móvil un rato. Utiliza la jornada de hoy para poner al día el correo.
19 febrero - 20 marzo
Reserva tiempo para poner en práctica una idea propia. En el aspecto sentimental haz un cumplido sincero.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este sábado.
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