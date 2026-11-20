ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: sábado, 21 de noviembre
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este sábado, 21 de noviembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril
Hoy tendrás que resolver un asunto pendiente en tu trabajo. Aprovecha el día de hoy para proponer un paseo a tu pareja.
21 abril - 20 mayo
Te vendría bien adelantar trabajo y preparar todo para el lunes. En el amor sorprende con un detalle.
21 mayo - 21 junio
La jornada de hoy puede ser perfecta para tomarse un respiro. Anota todas las ideas que creas buenas para tu trabajo.
22 junio - 22 julio
Ante un problema laboral te vendrá bien pedir una segunda opinión. Invita a alguien a casa.
23 julio - 22 agosto
Intenta acostarte más temprano para tener un mejor descanso. Comparte el mérito con tus compañeros de trabajo.
23 agosto - 21 septiembre
Vas a tener que revisar las cifras necesarias para un proyecto laboral. Acepta un cumplido que viene de alguien que te importa.
22 septiembre - 22 octubre
Confirma una cita laboral que puede ser importante para alcanzar tus objetivos. En el amor atrévete a dar el primer paso.
23 octubre - 21 noviembre
Reparte bien las tareas de tu trabajo para que no te llegues a agobiar. Habla de todo aquello que te ilusiona.
22 noviembre - 20 diciembre
Dedica algún momento del día a moverte. No dejes las cosas a medias, termina lo que empezaste.
21 diciembre - 19 enero
Regálate una tarde tranquila y aprovecha para relajarte. Ajusta bien el presupuesto de una actividad de tu trabajo
20 enero - 18 febrero
Escucha una propuesta laboral que podría ser muy interesante. Envía un mensaje cariñoso a la persona que quieres
19 febrero - 20 marzo
Haz una pausa al mediodía, te ayudará a recuperar energía. Aprovecha la jornada para organizar la próxima semana.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este viernes.
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