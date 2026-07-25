ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: domingo, 26 de julio
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este domingo, 26 de julio. ¿Será un buen momento para iniciar nuevos proyectos? ¿Llegarán cambios en el amor o en el trabajo? ¿Conviene actuar con prudencia o dejarse llevar por la intuición? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
Un cambio de última hora abrirá una buena oportunidad laboral. Una muestra de afecto fortalecerá la confianza con tu pareja.
Tu paciencia resolverá un pequeño contratiempo en tu trabajo. En el aspecto sentimental alguien valorará tu forma de escuchar.
Procura descansar la vista si pasas muchas horas ante pantallas. Una propuesta laboral diferente despertará tu curiosidad.
Durante la jornada de hoy resolverás con facilidad un asunto doméstico relacionado con el trabajo.
Un paseo al aire libre mejorará tu estado de ánimo. Tu iniciativa será bien recibida dentro de tu ámbito laboral.
En el aspecto amoroso la comprensión será más útil que las críticas. Un detalle bien revisado en tu trabajo evitará problemas.
Una colaboración dentro de tu entorno de trabajo dará mejores resultados de los que esperabas.
Dormir más horas te sentará muy bien. En el ámbito laboral una decisión firme despejará las dudas de los demás.
Surgirá una ocasión en tu trabajo para demostrar tu experiencia. Compartir un plan improvisado traerá buenos momentos.
Tu constancia en el trabajo será reconocida antes de lo que imaginas. En el amor, un gesto sencillo tendrá un gran significado.
En el aspecto sentimental descubrirás un lado diferente de alguien cercano. Una llamada resolverá una gestión pendiente.
La imaginación te permitirá encontrar una buena solución a un problema dentro de tu trabajo.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este sábado.
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