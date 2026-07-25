Horóscopo del día: domingo, 26 de julio

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este domingo, 26 de julio. ¿Será un buen momento para iniciar nuevos proyectos? ¿Llegarán cambios en el amor o en el trabajo? ¿Conviene actuar con prudencia o dejarse llevar por la intuición? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

Un cambio de última hora abrirá una buena oportunidad laboral. Una muestra de afecto fortalecerá la confianza con tu pareja.

♉ TAURO

Tu paciencia resolverá un pequeño contratiempo en tu trabajo. En el aspecto sentimental alguien valorará tu forma de escuchar.

♊ GÉMINIS

Procura descansar la vista si pasas muchas horas ante pantallas. Una propuesta laboral diferente despertará tu curiosidad.

♋ CÁNCER

Durante la jornada de hoy resolverás con facilidad un asunto doméstico relacionado con el trabajo.

♌ LEO

Un paseo al aire libre mejorará tu estado de ánimo. Tu iniciativa será bien recibida dentro de tu ámbito laboral.

♍ VIRGO

En el aspecto amoroso la comprensión será más útil que las críticas. Un detalle bien revisado en tu trabajo evitará problemas.

♎ LIBRA

Una colaboración dentro de tu entorno de trabajo dará mejores resultados de los que esperabas.

♏ ESCORPIO

Dormir más horas te sentará muy bien. En el ámbito laboral una decisión firme despejará las dudas de los demás.

♐ SAGITARIO

Surgirá una ocasión en tu trabajo para demostrar tu experiencia. Compartir un plan improvisado traerá buenos momentos.

♑ CAPRICORNIO

Tu constancia en el trabajo será reconocida antes de lo que imaginas. En el amor, un gesto sencillo tendrá un gran significado.

♒ ACUARIO

En el aspecto sentimental descubrirás un lado diferente de alguien cercano. Una llamada resolverá una gestión pendiente.

♓ PISCIS

La imaginación te permitirá encontrar una buena solución a un problema dentro de tu trabajo.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este sábado.