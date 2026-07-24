ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: sábado, 25 de julio
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este sábado, 25 de julio. ¿Será un buen momento para iniciar nuevos proyectos? ¿Llegarán cambios en el amor o en el trabajo? ¿Conviene actuar con prudencia o dejarse llevar por la intuición? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
Durante el día de hoy procura canalizar bien tu impaciencia. En el amor, mostrar gratitud mejorará la convivencia.
Antes de realizar una inversión debes analizarla detenidamente. Hoy sentirás el apoyo de alguien de manera incondicional.
En tu trabajo aprenderás rápidamente una técnica muy útil. En el aspecto sentimental una conversación casual despertará interés.
Una obligación familiar alterará tus planes para el día de hoy. La tranquilidad del hogar te reconfortará.
Un reconocimiento en el ámbito laboral aumentará tu motivación. En el amor tendrás que compartir el protagonismo.
Hoy evita obsesionarte con pequeñas molestias físicas. Tu sentido práctico aportará estabilidad a tu relación sentimental.
Una decisión ajena a ti acabará beneficiándote. Un compromiso pendiente en el aspecto sentimental necesitará respuesta.
Durante la jornada de hoy descubrirás quién respalda realmente tus ideas dentro de tu entorno laboral.
Ampliar tus conocimientos será muy provechoso. Es posible que hoy alguien comparta contigo un deseo secreto.
En el aspecto sentimental no midas el afecto mediante resultados, así evitarás llevarte más decepciones.
Hoy romperás un prejuicio sobre una persona de tu entorno. Para mejorar tu salud evita alterar innecesariamente tus horarios.
La realización de una tarea artística despertará tu inspiración. En el amor, perdonarte será tan importante como perdonar.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este viernes.
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