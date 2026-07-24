Horóscopo del día: sábado, 25 de julio

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este sábado, 25 de julio. ¿Será un buen momento para iniciar nuevos proyectos? ¿Llegarán cambios en el amor o en el trabajo? ¿Conviene actuar con prudencia o dejarse llevar por la intuición? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

Durante el día de hoy procura canalizar bien tu impaciencia. En el amor, mostrar gratitud mejorará la convivencia.

♉ TAURO

Antes de realizar una inversión debes analizarla detenidamente. Hoy sentirás el apoyo de alguien de manera incondicional.

♊ GÉMINIS

En tu trabajo aprenderás rápidamente una técnica muy útil. En el aspecto sentimental una conversación casual despertará interés.

♋ CÁNCER

Una obligación familiar alterará tus planes para el día de hoy. La tranquilidad del hogar te reconfortará.

♌ LEO

Un reconocimiento en el ámbito laboral aumentará tu motivación. En el amor tendrás que compartir el protagonismo.

♍ VIRGO

Hoy evita obsesionarte con pequeñas molestias físicas. Tu sentido práctico aportará estabilidad a tu relación sentimental.

♎ LIBRA

Una decisión ajena a ti acabará beneficiándote. Un compromiso pendiente en el aspecto sentimental necesitará respuesta.

♏ ESCORPIO

Durante la jornada de hoy descubrirás quién respalda realmente tus ideas dentro de tu entorno laboral.

♐ SAGITARIO

Ampliar tus conocimientos será muy provechoso. Es posible que hoy alguien comparta contigo un deseo secreto.

♑ CAPRICORNIO

En el aspecto sentimental no midas el afecto mediante resultados, así evitarás llevarte más decepciones.

♒ ACUARIO

Hoy romperás un prejuicio sobre una persona de tu entorno. Para mejorar tu salud evita alterar innecesariamente tus horarios.

♓ PISCIS

La realización de una tarea artística despertará tu inspiración. En el amor, perdonarte será tan importante como perdonar.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este viernes.