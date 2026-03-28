ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: domingo, 29 de marzo
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este domingo, 29 de marzo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Energía variable; evita sobrecargas físicas y mentales. Inestabilidad en decisiones externas.
21 abril - 20 mayo
Búsqueda de seguridad. Es un buen momento para afianzar la relación.
21 mayo - 21 junio
En el trabajo habrá cambios repentinos que te obligarán a adaptar tu comunicación.
22 junio - 22 julio
Sufrirás presión extrema en el trabajo. Intenta mantener el foco en lo esencial.
23 julio - 23 agosto
Liderazgo en tiempos inciertos; mantén la calma. Evita imponer tu criterio.
24 agosto - 23 septiembre
Día para revisar y ajustar; evita errores por prisa. Intenta ser más comprensivo.
24 septiembre - 23 octubre
Conflictos ajenos en lo laboral pueden afectarte; intenta mantenerte neutral.
24 octubre - 22 noviembre
Cambios importantes en el trabajo; usa tu intuición estratégica para no acomodarte.
23 noviembre - 21 diciembre
Ajustes en planes; mantén flexibilidad. Necesidad de espacio; evita tensiones.
22 diciembre - 20 enero
Consolidación; enfoque práctico en lo económico. Expresa más tus sentimientos.
21 enero - 19 febrero
Ideas nuevas, pero prudencia ante el contexto. Cuida tus ritmos.
20 febrero - 20 marzo
Conexión emocional; buen momento para fortalecer la relación con tu pareja.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del sábado.
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