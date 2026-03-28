Horóscopo del día: domingo, 29 de marzo

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este domingo, 29 de marzo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Energía variable; evita sobrecargas físicas y mentales. Inestabilidad en decisiones externas.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Búsqueda de seguridad. Es un buen momento para afianzar la relación.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

En el trabajo habrá cambios repentinos que te obligarán a adaptar tu comunicación.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Sufrirás presión extrema en el trabajo. Intenta mantener el foco en lo esencial.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Liderazgo en tiempos inciertos; mantén la calma. Evita imponer tu criterio.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Día para revisar y ajustar; evita errores por prisa. Intenta ser más comprensivo.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Conflictos ajenos en lo laboral pueden afectarte; intenta mantenerte neutral.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Cambios importantes en el trabajo; usa tu intuición estratégica para no acomodarte.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Ajustes en planes; mantén flexibilidad. Necesidad de espacio; evita tensiones.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Consolidación; enfoque práctico en lo económico. Expresa más tus sentimientos.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Ideas nuevas, pero prudencia ante el contexto. Cuida tus ritmos.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Conexión emocional; buen momento para fortalecer la relación con tu pareja.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del sábado.