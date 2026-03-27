ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: sábado, 28 de marzo
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este sábado, 28 de marzo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Jornada marcada por la incertidumbre, es mejor consolidar que arriesgar.
21 abril - 20 mayo
Hoy debes prestar mucha atención a gastos inesperados, mantén el control financiero.
21 mayo - 21 junio
En el amor la comunicación será muy activa, pero intenta evitar discusiones innecesarias.
22 junio - 22 julio
Jornada con mucha cercanía emocional, es un buen día para compartir inquietudes.
23 julio - 23 agosto
En el amor te mostrarás muy protector, pero debes escuchar mu-cho más y dirigir menos.
24 agosto - 23 septiembre
En tu trabajo tienes que hacer una revisión y ajustes de todas tus tareas.
24 septiembre - 23 octubre
En el aspecto laboral el ambiente será muy inestable, mantente al margen de los conflictos.
24 octubre - 22 noviembre
Desde el punto de vista sentimental vas a tener que afrontar emociones profundas.
23 noviembre - 21 diciembre
Para controlar una serie de retrasos en tus proyectos intenta mantener la flexibilidad.
22 diciembre - 20 enero
En el ámbito laboral demostrarás mucha seguridad y control, buen momento para consolidarte.
21 enero - 19 febrero
A nivel de salud últimamente es-tás teniendo muchos altibajos, procura regular tus ritmos vitales.
20 febrero - 20 marzo
Conseguirás una conexión sentimental profunda, momento favorable para fortalecer la relación.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del viernes.
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