Horóscopo del día: sábado, 28 de marzo

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este sábado, 28 de marzo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Jornada marcada por la incertidumbre, es mejor consolidar que arriesgar.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Hoy debes prestar mucha atención a gastos inesperados, mantén el control financiero.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

En el amor la comunicación será muy activa, pero intenta evitar discusiones innecesarias.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Jornada con mucha cercanía emocional, es un buen día para compartir inquietudes.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

En el amor te mostrarás muy protector, pero debes escuchar mu-cho más y dirigir menos.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

En tu trabajo tienes que hacer una revisión y ajustes de todas tus tareas.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

En el aspecto laboral el ambiente será muy inestable, mantente al margen de los conflictos.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Desde el punto de vista sentimental vas a tener que afrontar emociones profundas.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Para controlar una serie de retrasos en tus proyectos intenta mantener la flexibilidad.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

En el ámbito laboral demostrarás mucha seguridad y control, buen momento para consolidarte.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

A nivel de salud últimamente es-tás teniendo muchos altibajos, procura regular tus ritmos vitales.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Conseguirás una conexión sentimental profunda, momento favorable para fortalecer la relación.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del viernes.