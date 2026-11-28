ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: domingo, 29 de noviembre
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este domingo 29 de noviembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril
Para cuidar tu salud haz un descanso a media tarde. En el trabajo decide qué puede esperar y que no.
21 abril - 20 mayo
Siéntate unos minutos al sol y notarás mejora en tu salud. Hoy es buen día para preparar un desayuno para dos.
21 mayo - 21 junio
En lo laboral es necesario que borres las notas que sobran y odenes tu espacio de trabajo. Camina sin auriculares.
22 junio - 22 julio
Debes acostarte a tu hora para no estar cansado todo el día. En el trabajo calcula cuánto tiempo necesitas.
23 julio - 22 agosto
Revisa tus compromisos laborales para organizar mejor el lunes. Dile a tu pareja que te gusta su forma de ser.
23 agosto - 21 septiembre
Realiza estiramientos de tus piernas diarios al levantarte. Debes dejar que esa persona que está a tu lado te cuente su versión.
22 septiembre - 22 octubre
Dedicar un rato a leer te ayudará a relajarte y a abrir la mente. Comparte una buena sobremesa con los que te rodean.
23 octubre - 21 noviembre
Deja el móvil fuera del dormitorio para conseguir un mejor descanso. Haz las paces con un gesto sencillo.
22 noviembre - 20 diciembre
En lo laboral dejar lista la primera tarea hará que el día sea más llevadero. Reserva la tarde para estar con tu pareja.
21 diciembre - 19 enero
Hey deberás comprobar el calendario laboral para evitar acumulaciones de trabajo. Afloja los hombros.
20 enero - 18 febrero
Aprovecha el día de hoy para ordenar la carpeta de la semana. En lo sentimental prppón un juego para dos.
19 febrero - 20 marzo
Disfruta de los momentos en silencio que te regala la vida. En el trabajo guarda esa idea para mañana.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este sábado.
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