El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este domingo 29 de noviembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Para cuidar tu salud haz un descanso a media tarde. En el trabajo decide qué puede esperar y que no.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Siéntate unos minutos al sol y notarás mejora en tu salud. Hoy es buen día para preparar un desayuno para dos.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

En lo laboral es necesario que borres las notas que sobran y odenes tu espacio de trabajo. Camina sin auriculares.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Debes acostarte a tu hora para no estar cansado todo el día. En el trabajo calcula cuánto tiempo necesitas.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

Revisa tus compromisos laborales para organizar mejor el lunes. Dile a tu pareja que te gusta su forma de ser.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

Realiza estiramientos de tus piernas diarios al levantarte. Debes dejar que esa persona que está a tu lado te cuente su versión.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

Dedicar un rato a leer te ayudará a relajarte y a abrir la mente. Comparte una buena sobremesa con los que te rodean.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

Deja el móvil fuera del dormitorio para conseguir un mejor descanso. Haz las paces con un gesto sencillo.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

En lo laboral dejar lista la primera tarea hará que el día sea más llevadero. Reserva la tarde para estar con tu pareja.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

Hey deberás comprobar el calendario laboral para evitar acumulaciones de trabajo. Afloja los hombros.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

Aprovecha el día de hoy para ordenar la carpeta de la semana. En lo sentimental prppón un juego para dos.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

Disfruta de los momentos en silencio que te regala la vida. En el trabajo guarda esa idea para mañana.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este sábado.