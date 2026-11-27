ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: sábado, 28 de noviembre
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este sábado 28 de noviembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril
Dedica un tiempo a archivar todo lo que ya está resuelto en tu trabajo. Comparte un plan que te ilusione.
21 abril - 20 mayo
Fija el orden de las entregas de las tareas que tienes pendiente. Acuérdate de un pequeño detalle importante en tu relación.
21 mayo - 21 junio
Tómate un momento de calma para ver las cosas con mayor perspectiva. Sal a tomar algo con tu pareja.
22 junio - 22 julio
Debes dedicar más tiempo a descansar. No tengas miedo a preguntar a tu pareja que es lo que le ilusiona.
23 julio - 22 agosto
Aprovecha la música para moverte con mejor ritmo. En el amor deja sitio para una sorpresa.
23 agosto - 21 septiembre
Unifica todas las listas de tareas que tienes en tu trabajo. Dile a tu pareja que es lo que te hizo sonreír.
22 septiembre - 22 octubre
Cambia de aires durante algún momento de la jornada. Habla con cu pareja para decir un plan conjunto.
23 octubre - 21 noviembre
Empieza el día con más calma de lo habitual. Corrige un dato antiguo que puede influir en el resultado de tus acciones.
22 noviembre - 20 diciembre
Camina pero siempre dando pasos tranquilos. Vuelve con tu pareja al lugar donde os conocisteis.
21 diciembre - 19 enero
Descansa más y procura relajarte. Cierra definitivamente un asunto menor relacionado con tu trabajo.
20 enero - 18 febrero
Aprovecha una sugerencia que te puede venir muy bien para alcanzar tus objetivos. Deja que una charla se alargue.
19 febrero - 20 marzo
En el ámbito laboral intenta anotar todo lo que falta por pedir. Sorprende a quien te importa con una visita.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este viernes.
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