Horóscopo del día: domingo, 3 de mayo

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este domingo, 3 de mayo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

La jornada de hoy será un día de ajustes y revisión de decisiones recientes.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

El día de hoy puede ser un buen momento para consolidar lo ya iniciado en tu trabajo.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Es muy posible que hoy tengas conversaciones que aporten claridad a tu situación sentimental.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Te encuentras en un momento en el que necesitas calma emocional, evita las tensiones.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Te llegará una iniciativa laboral que puede llegar a abrirte nuevas puertas.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

La organización en tu trabajo será clave para cerrar asuntos pendientes.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

A nivel laboral tendrás que tomar algunas decisiones que requieren de la máxima serenidad.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Hoy demostrarás una energía muy intensa, pero debes cuidar los altibajos emocionales.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Surgirán una serie de cambios en tu trabajo que pueden resultar positivos a medio plazo.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

En el ámbito sentimental estás en un momento de estabilidad que te dará una mayor cercanía.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Tu capacidad creativa está en alza, aprovecha este buen momento para progresar.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Vas a disfrutar un día en el que la conexión emocional será muy profunda y sincera.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del sábado.