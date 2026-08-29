ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: domingo, 30 de agosto
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este domingo, 30 de agosto. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril
Te conviene moderar algunos excesos. En tu trabajo comprobarás que un asunto avanzará favorablemente.
21 de abril - 20 de mayo
Hoy notarás una mayor estabilidad física. En el ámbito sentimental la confianza eliminará ciertas dudas.
21 de mayo - 21 de junio
Busca momentos para desconectar. A nivel laboral tendrás ocasión de demostrar tu capacidad para tomar la iniciativa.
22 de junio - 22 de julio
Una ayuda llegará oportunamente para solucionar un asunto laboral. La ternura dominará tu relación sentimental.
23 de julio - 22 de agosto
Disfrutarás de una energía totalmente renovada. Una propuesta laboral merecerá tu atención.
23 de agosto- 21 de septiembre
Procura mantener un ritmo equilibrado. En el amor un malentendido quedará definitivamente aclarado.
22 de septiembre - 22 de octubre
Te sentirá bien tener algo más de descanso. En el aspecto sentimental, una sorpresa romperá agradablemente la rutina.
23 de octubre - 21 de noviembre
Tu vitalidad aumentará de manera progresiva. Tus emociones en el amor serán especialmente intensas.
22 de noviembre - 20 de diciembre
Hoy mantendrás un ánimo muy positivo. Un cambio en tu trabajo facilitará que puedas alcanzar todos tus objetivos.
21 de diciembre - 19 de enero
Evita acumular tensiones innecesarias. Tu paciencia en el ámbito laboral tendrá la recompensa esperada.
20 de enero -18 de febrero
Necesitas recuperar cierta tranquilidad en tu vida. Una amistar ganará mayor profundidad en el aspecto sentimental.
19 de febrero - 20 de marzo
Durante el día de hoy te sentirás especialmente equilibrado. Una oportunidad laboral llegará por sorpresa.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este sábado.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: domingo, 30 de agosto
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: sábado, 29 de agosto
Lo último
El Gobierno Sánchez, derrotado por las redes
protagonistas
Alberto Cortez, un Grammy Latino hijo de Ourense
EN SANTIAGO EN DICIEMBRE
Fly2Galicia se desliga de los vuelos operados desde Gaza
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este domingo, 30 de agosto