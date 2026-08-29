Horóscopo del día: domingo, 30 de agosto

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este domingo, 30 de agosto. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ Aries

21 de marzo - 20 de abril

Te conviene moderar algunos excesos. En tu trabajo comprobarás que un asunto avanzará favorablemente.

♉ Tauro

21 de abril - 20 de mayo

Hoy notarás una mayor estabilidad física. En el ámbito sentimental la confianza eliminará ciertas dudas.

♊ Géminis

21 de mayo - 21 de junio

Busca momentos para desconectar. A nivel laboral tendrás ocasión de demostrar tu capacidad para tomar la iniciativa.

♋ Cáncer

22 de junio - 22 de julio

Una ayuda llegará oportunamente para solucionar un asunto laboral. La ternura dominará tu relación sentimental.

♌ Leo

23 de julio - 22 de agosto

Disfrutarás de una energía totalmente renovada. Una propuesta laboral merecerá tu atención.

♍ Virgo

23 de agosto- 21 de septiembre

Procura mantener un ritmo equilibrado. En el amor un malentendido quedará definitivamente aclarado.

♎ Libra

22 de septiembre - 22 de octubre

Te sentirá bien tener algo más de descanso. En el aspecto sentimental, una sorpresa romperá agradablemente la rutina.

♏ Escorpio

23 de octubre - 21 de noviembre

Tu vitalidad aumentará de manera progresiva. Tus emociones en el amor serán especialmente intensas.

♐ Sagitario

22 de noviembre - 20 de diciembre

Hoy mantendrás un ánimo muy positivo. Un cambio en tu trabajo facilitará que puedas alcanzar todos tus objetivos.

♑ Capricornio

21 de diciembre - 19 de enero

Evita acumular tensiones innecesarias. Tu paciencia en el ámbito laboral tendrá la recompensa esperada.

♒ Acuario

20 de enero -18 de febrero

Necesitas recuperar cierta tranquilidad en tu vida. Una amistar ganará mayor profundidad en el aspecto sentimental.

♓ Piscis

19 de febrero - 20 de marzo

Durante el día de hoy te sentirás especialmente equilibrado. Una oportunidad laboral llegará por sorpresa.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este sábado.