Horóscopo del día: sábado, 29 de agosto

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este sábado, 29 de agosto. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ Aries

21 de marzo - 20 de abril

Mantendrás un buen nivel de energía todo el día. Hoy te aparecerá una oportunidad para avanzar en el ámbito laboral.

♉ Tauro

21 de abril - 20 de mayo

Evita realizar esfuerzos demasiado prolongados. Tu perseverancia en el trabajo dará buenos frutos.

♊ Géminis

21 de mayo - 21 de junio

Una noticia cambiará todos tus planes relacionados con tu trabajo. Tu simpatía facilitará nuevos acercamientos sentimentales.

♋ Cáncer

22 de junio - 22 de julio

Hoy te sentirás mucho más animado y vital. En tu trabajo conseguirás resolver una cuestión complicada.

♌ Leo

23 de julio - 22 de agosto

Modera el ritmo durante la jornada de hoy. En el amor vivirás un día especialmente apasionado.

♍ Virgo

23 de agosto- 21 de septiembre

Tu experiencia laboral será muy valorada por tu entorno de trabajo. En el aspecto sentimental desaparecerán las dudas.

♎ Libra

22 de septiembre - 22 de octubre

Durante el día de hoy encontrarás una solución inesperada en tu trabajo. La complicidad en el amor crecerá de forma natural.

♏ Escorpio

23 de octubre - 21 de noviembre

Te conviene controlar mucho más los pequeños excesos. Una propuesta laboral despertará tu interés.

♐ Sagitario

22 de noviembre - 20 de diciembre

Vas a tener un día en el que disfrutarás de bastante vitalidad. En el amor un encuentro dejará muy buenos recuerdos.

♑ Capricornio

21 de diciembre - 19 de enero

Intenta cuidar especialmente tu descanso nocturno. En tu trabajo conseguirás superar un pequeño obstáculo.

♒ Acuario

20 de enero -18 de febrero

Evita cargar con demasiadas preocupaciones. En el aspecto sentimental sentirás una atracción difícil de ignorar.

♓ Piscis

19 de febrero - 20 de marzo

En tu trabajo debes confiar en tu primera impresión. En el ámbito amoroso recibirás una inesperada muestra de afecto.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este viernes.