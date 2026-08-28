ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: sábado, 29 de agosto
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este sábado, 29 de agosto. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril
Mantendrás un buen nivel de energía todo el día. Hoy te aparecerá una oportunidad para avanzar en el ámbito laboral.
21 de abril - 20 de mayo
Evita realizar esfuerzos demasiado prolongados. Tu perseverancia en el trabajo dará buenos frutos.
21 de mayo - 21 de junio
Una noticia cambiará todos tus planes relacionados con tu trabajo. Tu simpatía facilitará nuevos acercamientos sentimentales.
22 de junio - 22 de julio
Hoy te sentirás mucho más animado y vital. En tu trabajo conseguirás resolver una cuestión complicada.
23 de julio - 22 de agosto
Modera el ritmo durante la jornada de hoy. En el amor vivirás un día especialmente apasionado.
23 de agosto- 21 de septiembre
Tu experiencia laboral será muy valorada por tu entorno de trabajo. En el aspecto sentimental desaparecerán las dudas.
22 de septiembre - 22 de octubre
Durante el día de hoy encontrarás una solución inesperada en tu trabajo. La complicidad en el amor crecerá de forma natural.
23 de octubre - 21 de noviembre
Te conviene controlar mucho más los pequeños excesos. Una propuesta laboral despertará tu interés.
22 de noviembre - 20 de diciembre
Vas a tener un día en el que disfrutarás de bastante vitalidad. En el amor un encuentro dejará muy buenos recuerdos.
21 de diciembre - 19 de enero
Intenta cuidar especialmente tu descanso nocturno. En tu trabajo conseguirás superar un pequeño obstáculo.
20 de enero -18 de febrero
Evita cargar con demasiadas preocupaciones. En el aspecto sentimental sentirás una atracción difícil de ignorar.
19 de febrero - 20 de marzo
En tu trabajo debes confiar en tu primera impresión. En el ámbito amoroso recibirás una inesperada muestra de afecto.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este viernes.
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