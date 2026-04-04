Horóscopo del día: domingo, 5 de abril

CRÓNICAS DE AGORA E SEMPRE
César Iglesias S. A. e a Bolsa dominicana
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este domingo, 5 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
A nivel laboral toca retomar el ritmo. Después de un descanso y las pilas cargadas, tus compañeros agradecerán que les ayudes en el trabajo.
21 abril - 20 mayo
La jornada de hoy puede ser un buen día para planificar esa fiesta que tanto deseas. Coge papel y bolígrafo y que no se te olvide nada.
21 mayo - 21 junio
Es posible que tengas conversaciones sinceras que te den la claridad que necesitas.
22 junio - 22 julio
En tu trabajo las preocupaciones se reducirán, pero no desaparecerán del todo. Trata de bajar el ritmo pero sin distraerte.
23 julio - 23 agosto
En el aspecto amoroso te encuentras en un buen momento para tomar la iniciativa.
24 agosto - 23 septiembre
La organización será clave para afrontar todas las tareas que tendrás que realizar en tu trabajo.
24 septiembre - 23 octubre
Conseguirás la armonía que necesitas en tu relación sentimental si mantienes una actitud clara.
24 octubre - 22 noviembre
Las situaciones externas que afectan a tu trabajo empieza a aclararse y todo será mucho más fácil.
23 noviembre - 21 diciembre
En el amor tendrás la necesidad de compartir sin perder tu independencia. Cuida bien a tu pareja pero no te descuides a ti mismo.
22 diciembre - 20 enero
Retomarás las responsabilidades que tenías anteriormente, pero lo harás con mayor claridad. Es un buen día para replantearte esas dudas sobre tu entorno laboral.
21 enero - 19 febrero
Te surgirán ideas nuevas que te ayudarán para desarrollarte en el ámbito laboral.
20 febrero - 20 marzo
La intuición será un aspecto importante para los próximos pa-sos ten darás a nivel laboral.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del sábado.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
CRÓNICAS DE AGORA E SEMPRE
César Iglesias S. A. e a Bolsa dominicana
MASIFICACIÓN EN BANDEJAS DE ENTRADA
La IA invade el correo: solo el 13% de los emails son escritos por humanos
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: lunes, 6 de abril
NUEVOS DRONES ESTRATÉGICOS
La UME incorpora el dron Akila E: cinco horas de autonomía y despegue vertical para emergencias