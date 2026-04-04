Horóscopo del día: domingo, 5 de abril

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este domingo, 5 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

A nivel laboral toca retomar el ritmo. Después de un descanso y las pilas cargadas, tus compañeros agradecerán que les ayudes en el trabajo.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

La jornada de hoy puede ser un buen día para planificar esa fiesta que tanto deseas. Coge papel y bolígrafo y que no se te olvide nada.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Es posible que tengas conversaciones sinceras que te den la claridad que necesitas.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

En tu trabajo las preocupaciones se reducirán, pero no desaparecerán del todo. Trata de bajar el ritmo pero sin distraerte.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

En el aspecto amoroso te encuentras en un buen momento para tomar la iniciativa.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

La organización será clave para afrontar todas las tareas que tendrás que realizar en tu trabajo.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Conseguirás la armonía que necesitas en tu relación sentimental si mantienes una actitud clara.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Las situaciones externas que afectan a tu trabajo empieza a aclararse y todo será mucho más fácil.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

En el amor tendrás la necesidad de compartir sin perder tu independencia. Cuida bien a tu pareja pero no te descuides a ti mismo.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Retomarás las responsabilidades que tenías anteriormente, pero lo harás con mayor claridad. Es un buen día para replantearte esas dudas sobre tu entorno laboral.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Te surgirán ideas nuevas que te ayudarán para desarrollarte en el ámbito laboral.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

La intuición será un aspecto importante para los próximos pa-sos ten darás a nivel laboral.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del sábado.