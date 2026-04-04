Horóscopo del día: sábado, 4 de abril

ORÁCULO DAS BURGAS

¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este sábado, 4 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Hoy vas a querer hacerlo todo ya. El universo te pide calma, pero tú ya estás en la quinta tarea antes de leer este mensaje. Evita discutir… especialmente contigo mismo.

TAURO

21 abril - 20 mayo

Día ideal para relajarte, siempre que no te quiten tu comida. Si alguien toca tu snack favorito, tu paz interior se va de vacaciones sin avisar.

GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Hoy podrías convencer a un cactus de que necesita hidratación. Solo intenta no empezar diez conversaciones a la vez, que luego no sabes cuál estabas terminando.

CÁNCER

22 junio - 22 julio

Cualquier cosa puede emocionarte: un recuerdo, una canción, un anuncio de detergente. Respira hondo y recuerda que no todo es un mensaje del destino… a veces solo es publicidad.

LEO

23 julio - 23 agosto

Hoy te miran hasta los semáforos. Aprovecha para lucirte, pero no te pases que luego te cansas de tanto ser icónico.

VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Vas a ver errores donde nadie más ve nada. Hoy podrías organizar hasta el caos… pero cuidado, que si empiezas no acabas hasta el 2030.

LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Te costará elegir hasta el filtro de una foto. Consejo: si dudas entre dos opciones, elige la tercera que no existe. A veces funciona.

ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Una idea te va a obsesionar durante horas. Canalízala en algo útil… o en stalkear redes, que también cuenta como investigación profunda.

SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Hoy te entran ganas de viajar, cambiar de look o mudarte a otro planeta. Empieza por abrir la ventana, que tampoco hace falta exagerar.

CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Te salen bien las cosas, pero no hace falta que cargues con todo. Delegar no te convierte en débil, te convierte en inteligente.

ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Hoy tendrás ideas que nadie entiende… todavía. Dales tiempo. A veces vas tan adelantado que ni tú te alcanzas.

PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Vas a sentir cosas que ni sabes de dónde vienen. Perfecto para crear arte, escribir poesía o imaginar diálogos dramáticos que nunca ocurrirán.

stats