Horóscopo del día: sábado, 4 de abril

CRÓNICAS DE AGORA E SEMPRE
César Iglesias S. A. e a Bolsa dominicana
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este sábado, 4 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Hoy vas a querer hacerlo todo ya. El universo te pide calma, pero tú ya estás en la quinta tarea antes de leer este mensaje. Evita discutir… especialmente contigo mismo.
21 abril - 20 mayo
Día ideal para relajarte, siempre que no te quiten tu comida. Si alguien toca tu snack favorito, tu paz interior se va de vacaciones sin avisar.
21 mayo - 21 junio
Hoy podrías convencer a un cactus de que necesita hidratación. Solo intenta no empezar diez conversaciones a la vez, que luego no sabes cuál estabas terminando.
22 junio - 22 julio
Cualquier cosa puede emocionarte: un recuerdo, una canción, un anuncio de detergente. Respira hondo y recuerda que no todo es un mensaje del destino… a veces solo es publicidad.
23 julio - 23 agosto
Hoy te miran hasta los semáforos. Aprovecha para lucirte, pero no te pases que luego te cansas de tanto ser icónico.
24 agosto - 23 septiembre
Vas a ver errores donde nadie más ve nada. Hoy podrías organizar hasta el caos… pero cuidado, que si empiezas no acabas hasta el 2030.
24 septiembre - 23 octubre
Te costará elegir hasta el filtro de una foto. Consejo: si dudas entre dos opciones, elige la tercera que no existe. A veces funciona.
24 octubre - 22 noviembre
Una idea te va a obsesionar durante horas. Canalízala en algo útil… o en stalkear redes, que también cuenta como investigación profunda.
23 noviembre - 21 diciembre
Hoy te entran ganas de viajar, cambiar de look o mudarte a otro planeta. Empieza por abrir la ventana, que tampoco hace falta exagerar.
22 diciembre - 20 enero
Te salen bien las cosas, pero no hace falta que cargues con todo. Delegar no te convierte en débil, te convierte en inteligente.
21 enero - 19 febrero
Hoy tendrás ideas que nadie entiende… todavía. Dales tiempo. A veces vas tan adelantado que ni tú te alcanzas.
20 febrero - 20 marzo
Vas a sentir cosas que ni sabes de dónde vienen. Perfecto para crear arte, escribir poesía o imaginar diálogos dramáticos que nunca ocurrirán.
