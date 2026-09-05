Horóscopo del día: domingo, 6 de septiembre

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este domingo, 6 de septiembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ Aries

21 de marzo - 20 de abril

Recuperarás energía y vitalidad. En el ámbito amoroso disfrutarás de momentos muy cómplices.

♉ Tauro

21 de abril - 20 de mayo

Te conviene descansar un poco más. En tu trabajo avanzarás en un asunto que tenías pendiente.

♊ Géminis

21 de mayo - 21 de junio

Evita acumular demasiada tensión. A nivel laboral aparecerá una oportunidad que puede ser interesante.

♋ Cáncer

22 de junio - 22 de julio

Hoy te sentirás con mayor equilibrio. En el amor recibirás una agradable demostración de cariño.

♌ Leo

23 de julio - 22 de agosto

Tus ideas en el ámbito laboral tendrán buena acogida. Vivirás una jornada especialmente romántica.

♍ Virgo

23 de agosto- 21 de septiembre

Necesitas desconectar de las preocupaciones. En tu trabajo resolverás un problema con facilidad.

♎ Libra

22 de septiembre - 22 de octubre

Tu estado general de salud será favorable. En tu trabajo recibirás noticias que estabas esperando.

♏ Escorpio

23 de octubre - 21 de noviembre

Procura mantener hábitos más regulares. En el aspecto amoroso alguien despertará especialmente tu interés.

♐ Sagitario

22 de noviembre - 20 de diciembre

Se abrirán nuevas posibilidades profesionales. Una sorpresa relacionada con el amor mejorará mucho tu ánimo

♑ Capricornio

21 de diciembre - 19 de enero

Evita esfuerzos innecesarios durante la jornada. En tu trabajo mantén la calma ante ciertos cambios.

♒ Acuario

20 de enero -18 de febrero

Te vendrá bien tener algo más de tranquilidad. Una propuesta laboral merece ser estudiada detenidamente.

♓ Piscis

19 de febrero - 20 de marzo

A nivel de salud notarás una clara mejoría física. En tu trabajo debes confiar más en tus propias decisiones.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este sábado.