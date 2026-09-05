ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: domingo, 6 de septiembre
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este domingo, 6 de septiembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril
Recuperarás energía y vitalidad. En el ámbito amoroso disfrutarás de momentos muy cómplices.
21 de abril - 20 de mayo
Te conviene descansar un poco más. En tu trabajo avanzarás en un asunto que tenías pendiente.
21 de mayo - 21 de junio
Evita acumular demasiada tensión. A nivel laboral aparecerá una oportunidad que puede ser interesante.
22 de junio - 22 de julio
Hoy te sentirás con mayor equilibrio. En el amor recibirás una agradable demostración de cariño.
23 de julio - 22 de agosto
Tus ideas en el ámbito laboral tendrán buena acogida. Vivirás una jornada especialmente romántica.
23 de agosto- 21 de septiembre
Necesitas desconectar de las preocupaciones. En tu trabajo resolverás un problema con facilidad.
22 de septiembre - 22 de octubre
Tu estado general de salud será favorable. En tu trabajo recibirás noticias que estabas esperando.
23 de octubre - 21 de noviembre
Procura mantener hábitos más regulares. En el aspecto amoroso alguien despertará especialmente tu interés.
22 de noviembre - 20 de diciembre
Se abrirán nuevas posibilidades profesionales. Una sorpresa relacionada con el amor mejorará mucho tu ánimo
21 de diciembre - 19 de enero
Evita esfuerzos innecesarios durante la jornada. En tu trabajo mantén la calma ante ciertos cambios.
20 de enero -18 de febrero
Te vendrá bien tener algo más de tranquilidad. Una propuesta laboral merece ser estudiada detenidamente.
19 de febrero - 20 de marzo
A nivel de salud notarás una clara mejoría física. En tu trabajo debes confiar más en tus propias decisiones.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este sábado.
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