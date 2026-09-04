Horóscopo del día: sábado, 5 de septiembre

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este viernes, 4 de septiembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ Aries

21 de marzo - 20 de abril

Hoy te sentirás especialmente fuerte y animado. En el aspecto amoroso disfrutarásde momentos muy especiales.

♉ Tauro

21 de abril - 20 de mayo

Procura mantener un ritmo más tranquilo durante el día de hoy. En tu trabajo una cuestión pendiente quedará solucionado.

♊ Géminis

21 de mayo - 21 de junio

Para mejorar tu salud evita descuidar tus horas de descanso. En el amor, una conversación cambiará tus expectativas.

♋ Cáncer

22 de junio - 22 de julio

Tu vitalidad mejorará durante la jornada de hoy. Tendrás noticias de un proyecto laboral interesante.

♌ Leo

23 de julio - 22 de agosto

Te conviene controlar mejor algunos excesos. Tu esfuerzo en el ámbito laboral recibirá el reconocimiento esperado.

♍ Virgo

23 de agosto- 21 de septiembre

Necesitarás desconectar de ciertas preocupaciones. En tu trabajo encontrarás una solución muy práctica.

♎ Libra

22 de septiembre - 22 de octubre

Una propuesta laboral despertará todo tu interés. En el amor alguien te demostrará un cariño sincero.

♏ Escorpio

23 de octubre - 21 de noviembre

Procura liberar la tensión acumulada durante los últimos días. A nivel laboral avanzarás con seguridad hacia tus objetivos.

♐ Sagitario

22 de noviembre - 20 de diciembre

Hoy tendrás energía para afrontar nuevos retos. Tus ideas en el ámbito laboral encontrarán apoyos importantes.

♑ Capricornio

21 de diciembre - 19 de enero

La constancia en tu trabajo empezará a ser recompensada. La sinceridad reforzará tu relación sentimental.

♒ Acuario

20 de enero -18 de febrero

Un cambio inesperado a nivel laboral puede favorecerte. En el ámbito sentimental surgirán nuevas emociones e ilusiones.

♓ Piscis

19 de febrero - 20 de marzo

Evita realizar esfuerzos demasiado intensos. En el amor encontrarás comprensión en alguien muy cercano.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este viernes.