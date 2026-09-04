ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: sábado, 5 de septiembre
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este viernes, 4 de septiembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril
Hoy te sentirás especialmente fuerte y animado. En el aspecto amoroso disfrutarásde momentos muy especiales.
21 de abril - 20 de mayo
Procura mantener un ritmo más tranquilo durante el día de hoy. En tu trabajo una cuestión pendiente quedará solucionado.
21 de mayo - 21 de junio
Para mejorar tu salud evita descuidar tus horas de descanso. En el amor, una conversación cambiará tus expectativas.
22 de junio - 22 de julio
Tu vitalidad mejorará durante la jornada de hoy. Tendrás noticias de un proyecto laboral interesante.
23 de julio - 22 de agosto
Te conviene controlar mejor algunos excesos. Tu esfuerzo en el ámbito laboral recibirá el reconocimiento esperado.
23 de agosto- 21 de septiembre
Necesitarás desconectar de ciertas preocupaciones. En tu trabajo encontrarás una solución muy práctica.
22 de septiembre - 22 de octubre
Una propuesta laboral despertará todo tu interés. En el amor alguien te demostrará un cariño sincero.
23 de octubre - 21 de noviembre
Procura liberar la tensión acumulada durante los últimos días. A nivel laboral avanzarás con seguridad hacia tus objetivos.
22 de noviembre - 20 de diciembre
Hoy tendrás energía para afrontar nuevos retos. Tus ideas en el ámbito laboral encontrarán apoyos importantes.
21 de diciembre - 19 de enero
La constancia en tu trabajo empezará a ser recompensada. La sinceridad reforzará tu relación sentimental.
20 de enero -18 de febrero
Un cambio inesperado a nivel laboral puede favorecerte. En el ámbito sentimental surgirán nuevas emociones e ilusiones.
19 de febrero - 20 de marzo
Evita realizar esfuerzos demasiado intensos. En el amor encontrarás comprensión en alguien muy cercano.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este viernes.
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