ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: domingo, 8 de noviembre
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este domingo, 8 de noviembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril
Un poco de movimiento te mejorará el animo. Preparar lo imprescindible para mañana te permitirá disfrutar del resto del domingo.
21 abril - 20 mayo
Disfruta de tus pequeños hábitos . Distinguir entre lo urgente y lo que puede esperar aliviará tus preocupaciones.
21 mayo - 21 junio
Reserva un rato para descansar sin conversaciones ni distracciones. Una lectura despertará una idea para tu trabajo.
22 junio - 22 julio
Busca el equilibrio entre atender a los demás y cuidar tu tranquilidad. Deja anotado todos los asuntos pendientes
23 julio - 22 agosto
Elige una actividad agradable para realizar a tu propio ritmo. Revisa con calma tus próximos compromisos.
23 agosto - 21 septiembre
Procura dedicar más tiempo al descanso. Encontrarás útil recuperar una nota que guardaste para más adelante.
22 septiembre - 22 octubre
Pasar un rato en un lugar tranquilo te ayudará a despejarte. Valora si te interesa seguir manteniendo tus objetiivos.
23 octubre - 21 noviembre
Evita acostarte más tarde de lo que te permite descansar bien. En tu trabajo organizar tus documentos facilitará las gestiones.
22 noviembre - 20 diciembre
Un plan al aire libre será agradable si lo ajustas a tus fuerzas. Dar forma a una idea te ayudará a comprobar por dónde empezar.
21 diciembre - 19 enero
Dedica parte del domingo a algo que hagas únicamente por placer. Reconocer tus límites te permitirá tener una semana llevadera.
20 enero - 18 febrero
En el ámbito laboral, una sugerencia recibida hoy te hará reconsiderar un paso que dabas por decidido.
19 febrero - 20 marzo
Hoy evita asumir demasiados compromisos. Reconocer una cualidad que admiras en alguien querido le alegrará el día.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este sábado.
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