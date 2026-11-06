Horóscopo del día: sábado, 7 de noviembre

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este sábado, 7 de noviembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Empieza el día sin prisas y deja que el cuerpo marque el ritmo. Te surgirá una idea que te ayudará a enfocar un asunto pendiente.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Dedica un rato a disfrutar del aire libre. Tendrás ocasión de aclarar un malentendido si escuchas antes de sacar conclusiones.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

En el aspecto sentimental un encuentro improvisado traerá una conversación más interesante de lo que esperabas.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Combina los planes familiares con un espacio propio para desconectar. Debes esperar para resolver un problema en tu trabajo.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

Elige actividades que disfrutes y evita convertir el ocio en otra obligación. Valora con calma una propuesta laboral.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

Deja margen para descansar durante la jornada de hoy. Una recomendación de alguien con experiencia te ahorrará tiempo.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

Examinar otra opción te ayudará a decidir sobre un proyecto personal. En el amor, procura expresar tu opinión con cariño.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

Durante el día de hoy busca un momento de intimidad. Una confidencia recibida fortalecerá un vínculo que te importa.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

Calcula tus fuerzas antes de alargar una salida más de lo previsto. Una conversación puede darte una pista para tu futuro.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

En el ámbito laboral, repasar lo conseguido te ayudará a fijar una meta mucho más próxima y alcanzable.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

Dedica tiempo a tus aficiones. La curiosidad por conocer mejor al otro dará un nuevo impulso a tu relación sentimental.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

Procura que las visitas y los recados también dejen sitio para tu descanso. Conseguirás despejar el camino a tus planes laborales.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este viernes.