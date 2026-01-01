Horóscopo del día: jueves, 1 de enero

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este martes, 30 de diciembre. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

El inicio del año te empuja a hablar con sinceridad. No guardes lo que sientes, pero mide el tono.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Necesitas seguridad emocional. Un gesto sencillo puede reforzar mucho un vínculo.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Te encuentras en un buen momento para retomar ideas que habías dejado a medias.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

En tu trabajo puedes sentirte algo disperso, pero cumplirás con lo necesario.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Te sentirás mucho más seguro de lo que quieres y lo expresarás sin miedo.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Momento de observar más que actuar. No todo necesita una respuesta inmediata.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

El equilibrio llegará cuando consigas decir lo que sientes sin buscar aprobación.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

En el ámbito laboral conseguirás aclarar una duda o una situación muy confusa.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

La jornada de hoy será un día favorable para planear viajes o proyectos futuros.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Aprovecha el buen momento en el que te encuentras para ordenar tus metas del año.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Tendrás ideas originales en tu trabajo, aunque no todos las en-tenderán correctamente.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Confía en tu intuición y de esa manera conseguirás resolver todos los asuntos pendientes.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del miércoles.