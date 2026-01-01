Horóscopo del día: jueves, 1 de enero
ORÁCULO DAS BURGAS
¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este martes, 30 de diciembre. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
♈ ARIES
21 de marzo - 20 de abril
El inicio del año te empuja a hablar con sinceridad. No guardes lo que sientes, pero mide el tono.
♉ TAURO
21 abril - 20 mayo
Necesitas seguridad emocional. Un gesto sencillo puede reforzar mucho un vínculo.
♊ GÉMINIS
21 mayo - 21 junio
Te encuentras en un buen momento para retomar ideas que habías dejado a medias.
♋ CÁNCER
22 junio - 22 julio
En tu trabajo puedes sentirte algo disperso, pero cumplirás con lo necesario.
♌ LEO
23 julio - 23 agosto
Te sentirás mucho más seguro de lo que quieres y lo expresarás sin miedo.
♍ VIRGO
24 agosto - 23 septiembre
Momento de observar más que actuar. No todo necesita una respuesta inmediata.
♎ LIBRA
24 septiembre - 23 octubre
El equilibrio llegará cuando consigas decir lo que sientes sin buscar aprobación.
♏ ESCORPIO
24 octubre - 22 noviembre
En el ámbito laboral conseguirás aclarar una duda o una situación muy confusa.
♐ SAGITARIO
23 noviembre - 21 diciembre
La jornada de hoy será un día favorable para planear viajes o proyectos futuros.
♑ CAPRICORNIO
22 diciembre - 20 enero
Aprovecha el buen momento en el que te encuentras para ordenar tus metas del año.
♒ ACUARIO
21 enero - 19 febrero
Tendrás ideas originales en tu trabajo, aunque no todos las en-tenderán correctamente.
♓ PISCIS
20 febrero - 20 marzo
Confía en tu intuición y de esa manera conseguirás resolver todos los asuntos pendientes.
