LA ILUSIÓN DE EL NIÑO
Sorteo de El Niño 2026: historia, premios y curiosidades antes del 6 de enero
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este martes, 30 de diciembre. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Cierras el año con claridad emocional. Buen momento para dejar atrás resentimientos.
21 abril - 20 mayo
Aprovecha el día de hoy para valorar lo que tienes y agradecer los vínculos sinceros.
21 mayo - 21 junio
Aprovecha el buen momento que estás atravesando para replantearte tus prioridades.
22 junio - 22 julio
En tu trabajo sentirás satisfacción por lo logrado, aunque aún tengas metas por cumplir.
23 julio - 23 agosto
Durante el día brillarás con naturalidad, y la gente que te rodea lo notará.
24 agosto - 23 septiembre
La jornada de hoy puede ser un buen día para organizar mentalmente el año que viene.
24 septiembre - 23 octubre
A nivel laboral sentirás que el balance entro lo dado y lo recibido será justo.
24 octubre - 22 noviembre
Vas a sentir la necesidad de reflexionar sobre algunos cambios necesarios en tu trabajo.
23 noviembre - 21 diciembre
Vas a tener un día lleno de entusiasmo y con ganas de celebrar rodeado de los tuyos.
22 diciembre - 20 enero
Hoy cierras una etapa con una sensación positiva de haber logrado tus objetivos.
21 enero - 19 febrero
Vas a comprobar que todas las ideas nuevas que tienes en la cabeza empiezan a tomar forma.
20 febrero - 20 marzo
Te sentirás con una intuición muy clara para encarar con firmeza un nuevo ciclo.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del martes.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LA ILUSIÓN DE EL NIÑO
Sorteo de El Niño 2026: historia, premios y curiosidades antes del 6 de enero
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: miércoles, 31 de diciembre
Lo último
RETRASOS Y COMPENSACIONES
Transportes reforma el reglamento para frenar indemnizaciones en Renfe
TEATRO DA DIÁSPORA
Buenos Aires: el gran escenario gallego
PRIMEROS NACIMIENTOS
Coral da la bienvenida al 2026 como la primera bebé del año en Ourense