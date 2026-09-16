ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: jueves, 17 de septiembre
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este jueves, 17 de septiembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril
Hoy será un día de mucha energía que te ayudará a afrontar dificultades en el trabajo y asuntos pendientes.
21 abril - 20 mayo
En lo laboral llegarán a ti noticias interesantes a las que debes prestar atención. Recuperarás la complicidad con tu pareja.
21 mayo - 21 junio
Tu cuerpo y mente piden más descanso. En el entorno laboral tus ideas tendrán buena acogida.
22 junio - 22 julio
En lo relacionado con la salud tendrás un buen equilibrio. El diálogo hará que tu pareja y tú viváis un acercamiento.
23 julio - 22 agosto
Día de pilas recargadas, lo que te permitirá aprovechar una buena oportunidad en el trabajo.
23 agosto - 21 septiembre
Llevar unos hábitos saludables te ayudará a encontrarte mejor. En el entorno amoroso encontrarás la tranquilidad.
22 septiembre - 22 octubre
Jornada de buen estado de ánimo. Tu entorno más cercano te tiene preparada una agradable sorpresa.
23 octubre - 21 noviembre
No realices esfuerzos demasiado intensos para no comprometer tu salud. En lo laboral tomarás una decisión acertada.
22 noviembre - 20 diciembre
Mantendrás una buena vitalidad. En la jornada de hoy aparecerán opciones laborales interesantes.
21 diciembre - 19 enero
Necesitarás algo más de descanso. Una conversación con un ser muy allegado hará que se resuelvan los conflictos.
20 enero - 18 febrero
Recuperarás fuerzas y optimismo perdidos. Una idea laboral resultará provechosa. Habrá un bonito acercamiento.
19 febrero - 20 marzo
Encontrarás un mayor equilibrio en tu salud. Recuperarás la ilusión por un amor del pasado.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este miércoles.
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